Полковник запаса рассказал об уязвимости танков Abrams перед старым советским оружием

Полковник запаса Суворов: танки Abrams уязвимы перед старым советским оружием

26 января 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Танки Abrams имеют низкую ремонтопригодность в полевых условиях, считает эксперт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки M1 Abrams, которые Вашингтон передает Украине в качестве военной помощи, имеют слабые места. Как рассказал полковник запаса Сергей Суворов, эти боевые машины выводили из строя во время конфликта в Ираке с помощью советского вооружения. «Американские танки M1 Abrams имеют уязвимости, которые позволили во время конфликта в Ираке поражать его с помощью советского оружия, включая танки Т-55», — пишет ТАСС со ссылкой на Суворова. По его словам, танки отличаются низкой ремонтопригодностью в полевых условиях и слабо приспособлены к эксплуатации в пыльной местности. Также, по словам Суворова, еще одним недостатком данных танков является система воздушного питания разработанных в США машин. «Их фильтр работает по принципу автомобильного: если он забился, его надо вытаскивать и очищать. А у нас на всех танках циклонические системы пылеудаления — сделано хитро», — пояснил эксперт. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. 25 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором заявило о передаче Украине 31 танка Abrams в грядущем пакете военной помощи. Также сообщалось, что Киев получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время.

Танки M1 Abrams, которые Вашингтон передает Украине в качестве военной помощи, имеют слабые места. Как рассказал полковник запаса Сергей Суворов, эти боевые машины выводили из строя во время конфликта в Ираке с помощью советского вооружения. «Американские танки M1 Abrams имеют уязвимости, которые позволили во время конфликта в Ираке поражать его с помощью советского оружия, включая танки Т-55», — пишет ТАСС со ссылкой на Суворова. По его словам, танки отличаются низкой ремонтопригодностью в полевых условиях и слабо приспособлены к эксплуатации в пыльной местности. Также, по словам Суворова, еще одним недостатком данных танков является система воздушного питания разработанных в США машин. «Их фильтр работает по принципу автомобильного: если он забился, его надо вытаскивать и очищать. А у нас на всех танках циклонические системы пылеудаления — сделано хитро», — пояснил эксперт. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. 25 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором заявило о передаче Украине 31 танка Abrams в грядущем пакете военной помощи. Также сообщалось, что Киев получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время.