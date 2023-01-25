CNN: Киев получит 80 танков Leopard в ближайшие дни

26 января 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Западные союзники передадут Украине 80 танков Leopard 2 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время. Об этом сообщает CNN. «Два батальона (всего около 80 основных боевых танков) типа Leopard-2-A6 должны быть доставлены быстро», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что 14 боевых машин поступят на Украину из запасов Бундесвера. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января в правительстве Германии заявили об отправке на Украину 14 танков Leopard 2. В тот же день президент США Джо Байден рассказал, что его страна передаст Киеву 31 танк Abrams.

Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время. Об этом сообщает CNN. «Два батальона (всего около 80 основных боевых танков) типа Leopard-2-A6 должны быть доставлены быстро», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что 14 боевых машин поступят на Украину из запасов Бундесвера. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января в правительстве Германии заявили об отправке на Украину 14 танков Leopard 2. В тот же день президент США Джо Байден рассказал, что его страна передаст Киеву 31 танк Abrams.