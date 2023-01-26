Глава Минобороны Польши собрался защищаться от России танками Abrams

Глава Минобороны Польши Блащак ждет американские танки уже весной

26 января 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Танки Abrams прибудут в Польшу уже этой весной, сказал Мариуш Блащак Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ждет поставок американских танков Abrams весной 2023 года. Танки нужны польской территории для закрытия «Брестских ворот», чтобы защититься от России, пишет Polsat News. «Задачей этих танков будет закрытие „Брестских ворот“», — написали в материале издания . Военная техника послужит для создания барьера в случае, если РФ «решит напасть на поляков». Также Мариуш Блащак назвал Abrams большой силой для польской армии. Кроме того, он заявил, что уже весной этого года американские танки прибудут в Польшу. Ранее Блащак заявил о намерении Польши создать самую мощную армию в Европе. Власти Республики запланировали нарастить численность ВС до 300 тысяч военных, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что Польша видит в российской стороне военную угрозу, так как обеспокоена интенсивным развитием наступательных возможностей ВС РФ, напоминает RT. Также экс-президент Польши Лех Валенса уверен, что нынешняя политическая обстановка позволяет странам Европы «разобраться» с РФ, сообщает Пятый канал.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ждет поставок американских танков Abrams весной 2023 года. Танки нужны польской территории для закрытия «Брестских ворот», чтобы защититься от России, пишет Polsat News. «Задачей этих танков будет закрытие „Брестских ворот“», — написали в материале издания. Военная техника послужит для создания барьера в случае, если РФ «решит напасть на поляков». Также Мариуш Блащак назвал Abrams большой силой для польской армии. Кроме того, он заявил, что уже весной этого года американские танки прибудут в Польшу. Ранее Блащак заявил о намерении Польши создать самую мощную армию в Европе. Власти Республики запланировали нарастить численность ВС до 300 тысяч военных, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что Польша видит в российской стороне военную угрозу, так как обеспокоена интенсивным развитием наступательных возможностей ВС РФ, напоминает RT. Также экс-президент Польши Лех Валенса уверен, что нынешняя политическая обстановка позволяет странам Европы «разобраться» с РФ, сообщает Пятый канал.