С огнем борются 37 пожарных (фото из архива)
Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на складе в Азове Ростовской области. Его площадь к настоящему времени достигла 2000 квадратных метров, сообщает МЧС России.
«В Азове горит склад на 2 000 квадратах», — сообщается в telegram-канале МЧС России. С огнем борются 37 пожарных и 13 единиц техники.
На складе, расположенном на улице Победы в Азове, хранится полимерная продукция. Высокая пожарная нагрузка внутри здания осложняет борьбу с огнем, отметили в МЧС.
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