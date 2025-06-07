В Азове полыхает склад на 2000 квадратных метров. Видео

Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на складе в Азове
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С огнем борются 37 пожарных (фото из архива)
С огнем борются 37 пожарных (фото из архива) Фото:

Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на складе в Азове Ростовской области. Его площадь к настоящему времени достигла 2000 квадратных метров, сообщает МЧС России.

«В Азове горит склад на 2 000 квадратах», — сообщается в telegram-канале МЧС России. С огнем борются 37 пожарных и 13 единиц техники.

На складе, расположенном на улице Победы в Азове, хранится полимерная продукция. Высокая пожарная нагрузка внутри здания осложняет борьбу с огнем, отметили в МЧС.

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Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на складе в Азове Ростовской области. Его площадь к настоящему времени достигла 2000 квадратных метров, сообщает МЧС России. «В Азове горит склад на 2 000 квадратах», — сообщается в telegram-канале МЧС России. С огнем борются 37 пожарных и 13 единиц техники. На складе, расположенном на улице Победы в Азове, хранится полимерная продукция. Высокая пожарная нагрузка внутри здания осложняет борьбу с огнем, отметили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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