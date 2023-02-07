07 февраля 2023

Челябинский депутат-фронтовик привез бойцам прицелы. Видео

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков считает, что наша сила — в единстве Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который после объявления частичной мобилизации стал добровольцем и отправился в зону СВО, передал бойцам приборы ночного видения и прицелы. Об этом Голиков заявил 8 февраля.

«Передал бойцам приборы ночного видения и прицелы. Важное для разведки оборудование купили и доставили нам мои друзья. Народ и армия едины — этот девиз многие помнят еще со времен Советского Союза, а сегодня он приобрел новый смысл и новое звучание», — написал Голиков в своем telegram-канале.

По словам депутата, сила России — в единстве, и на линии соприкосновения он еще раз в этом «твердо убедился». Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме от Челябинской области, Олег Колесников, одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад».

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который после объявления частичной мобилизации стал добровольцем и отправился в зону СВО, передал бойцам приборы ночного видения и прицелы. Об этом Голиков заявил 8 февраля. «Передал бойцам приборы ночного видения и прицелы. Важное для разведки оборудование купили и доставили нам мои друзья. Народ и армия едины — этот девиз многие помнят еще со времен Советского Союза, а сегодня он приобрел новый смысл и новое звучание», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам депутата, сила России — в единстве, и на линии соприкосновения он еще раз в этом «твердо убедился». Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме от Челябинской области, Олег Колесников, одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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