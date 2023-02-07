Челябинский депутат-фронтовик привез бойцам прицелы. Видео

08 февраля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Олег Голиков считает, что наша сила — в единстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который после объявления частичной мобилизации стал добровольцем и отправился в зону СВО, передал бойцам приборы ночного видения и прицелы. Об этом Голиков заявил 8 февраля. «Передал бойцам приборы ночного видения и прицелы. Важное для разведки оборудование купили и доставили нам мои друзья. Народ и армия едины — этот девиз многие помнят еще со времен Советского Союза, а сегодня он приобрел новый смысл и новое звучание», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам депутата, сила России — в единстве, и на линии соприкосновения он еще раз в этом «твердо убедился». Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме от Челябинской области, Олег Колесников, одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад».

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который после объявления частичной мобилизации стал добровольцем и отправился в зону СВО, передал бойцам приборы ночного видения и прицелы. Об этом Голиков заявил 8 февраля. «Передал бойцам приборы ночного видения и прицелы. Важное для разведки оборудование купили и доставили нам мои друзья. Народ и армия едины — этот девиз многие помнят еще со времен Советского Союза, а сегодня он приобрел новый смысл и новое звучание», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам депутата, сила России — в единстве, и на линии соприкосновения он еще раз в этом «твердо убедился». Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме от Челябинской области, Олег Колесников, одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад».