Global Times: США готовятся открыто вмешаться в конфликт на Украине

14 февраля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Военный конфликт на Украине затянулся, следует из материала Фэй Сюэ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за затяжного конфликта на Украине США могут инициировать мирные переговоры с Кремлем. Об этом написал обозреватель издания Global Times Фэй Сюэ. «Развитие событий указывает на то, что на следующем этапе ситуация между Москвой и Киевом может претерпеть значительные изменения. Кажется, США <…> желают быстрого результата», — отметил Фэй Сюэ в своем материале . Он добавил, что Америка может выйти на прямые переговоры с Россией. Журналист добавил, что Украина не может получить преимущества в военном столкновении. Стране не помогает помощь НАТО и США. Переговоры между представителями Киева и Кремля были в марте 2022 года. Однако стороны не смогли договориться. После этого президент Украины Владимир Зеленский наотрез отказался от переговоров. Свое решение он даже узаконил. После этого Зеленский несколько раз менял свои условия для подписания мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается вести переговоры на условиях, изложенных в «формуле мира» Зеленского, сообщает RT.

Из-за затяжного конфликта на Украине США могут инициировать мирные переговоры с Кремлем. Об этом написал обозреватель издания Global Times Фэй Сюэ. «Развитие событий указывает на то, что на следующем этапе ситуация между Москвой и Киевом может претерпеть значительные изменения. Кажется, США <…> желают быстрого результата», — отметил Фэй Сюэ в своем материале. Он добавил, что Америка может выйти на прямые переговоры с Россией. Журналист добавил, что Украина не может получить преимущества в военном столкновении. Стране не помогает помощь НАТО и США. Переговоры между представителями Киева и Кремля были в марте 2022 года. Однако стороны не смогли договориться. После этого президент Украины Владимир Зеленский наотрез отказался от переговоров. Свое решение он даже узаконил. После этого Зеленский несколько раз менял свои условия для подписания мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается вести переговоры на условиях, изложенных в «формуле мира» Зеленского, сообщает RT.