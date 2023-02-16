В Польше потребовали выгнать украинских бандеровцев, приехавших под видом беженцев

Mysl Polska: Польша не хочет принимать украинских беженцев с националистическими взглядами

17 февраля 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

В Польше недовольны прибывающими под видом беженцев украинскими националистами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Польские граждане не хотят принимать украинских беженцев из-за их националистических взглядов и негативного настроя к Польше. Об этом заявил польский историк и обозреватель Пшемыслав Пяста. Он призвал их возвращаться на Украину. «Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими», — заявил Пшемыслав Пяста польскому изданию Mysl Polska. По его мнению, украинские беженцы настроены недружелюбно к Польше и полякам, а кроме того они восхваляют убийц и преступников — членов УПА (запрещенная в России экстремистская организация). «Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — написал Пяста. Указом президента Украины Владимира Зеленского 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ получила название «Эдельвейс». Такое же название было у 1-й горнопехотной дивизии ВС нацистской Германии, которая отличалась особой жестокостью. Политолог Наталья Макеева считает, что такое переименование неслучайно, оно подчеркивает нацистские настроения в рядах ВСУ, передает телеканал 360.

Польские граждане не хотят принимать украинских беженцев из-за их националистических взглядов и негативного настроя к Польше. Об этом заявил польский историк и обозреватель Пшемыслав Пяста. Он призвал их возвращаться на Украину. «Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими», — заявил Пшемыслав Пяста польскому изданию Mysl Polska. По его мнению, украинские беженцы настроены недружелюбно к Польше и полякам, а кроме того они восхваляют убийц и преступников — членов УПА (запрещенная в России экстремистская организация). «Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — написал Пяста. Указом президента Украины Владимира Зеленского 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ получила название «Эдельвейс». Такое же название было у 1-й горнопехотной дивизии ВС нацистской Германии, которая отличалась особой жестокостью. Политолог Наталья Макеева считает, что такое переименование неслучайно, оно подчеркивает нацистские настроения в рядах ВСУ, передает телеканал 360.