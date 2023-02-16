16 февраля 2023

В Польше потребовали выгнать украинских бандеровцев, приехавших под видом беженцев

Mysl Polska: Польша не хочет принимать украинских беженцев с националистическими взглядами
© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы в Полевском. Екатеринбург, вещи, вещи для беженцев
В Польше недовольны прибывающими под видом беженцев украинскими националистами Фото:

Польские граждане не хотят принимать украинских беженцев из-за их националистических взглядов и негативного настроя к Польше. Об этом заявил польский историк и обозреватель Пшемыслав Пяста. Он призвал их возвращаться на Украину.

«Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими», — заявил Пшемыслав Пяста польскому изданию Mysl Polska. По его мнению, украинские беженцы настроены недружелюбно к Польше и полякам, а кроме того они восхваляют убийц и преступников — членов УПА (запрещенная в России экстремистская организация). «Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — написал Пяста.

Указом президента Украины Владимира Зеленского 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ получила название «Эдельвейс». Такое же название было у 1-й горнопехотной дивизии ВС нацистской Германии, которая отличалась особой жестокостью. Политолог Наталья Макеева считает, что такое переименование неслучайно, оно подчеркивает нацистские настроения в рядах ВСУ, передает телеканал 360.

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Польские граждане не хотят принимать украинских беженцев из-за их националистических взглядов и негативного настроя к Польше. Об этом заявил польский историк и обозреватель Пшемыслав Пяста. Он призвал их возвращаться на Украину. «Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими», — заявил Пшемыслав Пяста польскому изданию Mysl Polska. По его мнению, украинские беженцы настроены недружелюбно к Польше и полякам, а кроме того они восхваляют убийц и преступников — членов УПА (запрещенная в России экстремистская организация). «Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — написал Пяста. Указом президента Украины Владимира Зеленского 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ получила название «Эдельвейс». Такое же название было у 1-й горнопехотной дивизии ВС нацистской Германии, которая отличалась особой жестокостью. Политолог Наталья Макеева считает, что такое переименование неслучайно, оно подчеркивает нацистские настроения в рядах ВСУ, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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