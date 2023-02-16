16 февраля 2023
15 февраля 2023

Жительница Тюмени прописала в своей квартире почти сотню мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменке грозит штраф в размере той суммы, которую она получила за сделку с мигрантами Фото:

Жительнице Тюмени грозит штраф на сумму 44,5 тысячи рублей за то, что прописала в своей квартире 89 иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«По версии дознания, тюменка за денежное вознаграждение в размере 44,5 тысяч рублей зарегистрировала в своей квартире 89 иностранных граждан, в том числе граждан Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызской Республики. При этом в жилом помещении мигранты фактически не проживали», — сообщают в ведомстве.

На тюменку подан иск с требованием возместить ущерб государству на сумму, равную той, которую женщине передали мигранты в качестве вознаграждения за услугу. В настоящий момент дело направлено в суд.

Ранее агентство рассказывало о мужчине, который прописал в своей квартире более ста мигрантов. Тогда мужчину оштрафовали на 78 тысяч рублей.

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Жительнице Тюмени грозит штраф на сумму 44,5 тысячи рублей за то, что прописала в своей квартире 89 иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «По версии дознания, тюменка за денежное вознаграждение в размере 44,5 тысяч рублей зарегистрировала в своей квартире 89 иностранных граждан, в том числе граждан Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызской Республики. При этом в жилом помещении мигранты фактически не проживали», — сообщают в ведомстве. На тюменку подан иск с требованием возместить ущерб государству на сумму, равную той, которую женщине передали мигранты в качестве вознаграждения за услугу. В настоящий момент дело направлено в суд. Ранее агентство рассказывало о мужчине, который прописал в своей квартире более ста мигрантов. Тогда мужчину оштрафовали на 78 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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