Жительница Тюмени прописала в своей квартире почти сотню мигрантов

17 февраля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Тюменке грозит штраф в размере той суммы, которую она получила за сделку с мигрантами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Тюмени грозит штраф на сумму 44,5 тысячи рублей за то, что прописала в своей квартире 89 иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «По версии дознания, тюменка за денежное вознаграждение в размере 44,5 тысяч рублей зарегистрировала в своей квартире 89 иностранных граждан, в том числе граждан Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызской Республики. При этом в жилом помещении мигранты фактически не проживали», — сообщают в ведомстве. На тюменку подан иск с требованием возместить ущерб государству на сумму, равную той, которую женщине передали мигранты в качестве вознаграждения за услугу. В настоящий момент дело направлено в суд. Ранее агентство рассказывало о мужчине, который прописал в своей квартире более ста мигрантов. Тогда мужчину оштрафовали на 78 тысяч рублей.

Жительнице Тюмени грозит штраф на сумму 44,5 тысячи рублей за то, что прописала в своей квартире 89 иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «По версии дознания, тюменка за денежное вознаграждение в размере 44,5 тысяч рублей зарегистрировала в своей квартире 89 иностранных граждан, в том числе граждан Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызской Республики. При этом в жилом помещении мигранты фактически не проживали», — сообщают в ведомстве. На тюменку подан иск с требованием возместить ущерб государству на сумму, равную той, которую женщине передали мигранты в качестве вознаграждения за услугу. В настоящий момент дело направлено в суд. Ранее агентство рассказывало о мужчине, который прописал в своей квартире более ста мигрантов. Тогда мужчину оштрафовали на 78 тысяч рублей.