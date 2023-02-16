Жительница Тюмени прописала в своей квартире почти сотню мигрантов

Жительнице Тюмени грозит штраф на сумму 44,5 тысячи рублей за то, что прописала в своей квартире 89 иностранных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«По версии дознания, тюменка за денежное вознаграждение в размере 44,5 тысяч рублей зарегистрировала в своей квартире 89 иностранных граждан, в том числе граждан Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызской Республики. При этом в жилом помещении мигранты фактически не проживали», — сообщают в ведомстве.
На тюменку подан иск с требованием возместить ущерб государству на сумму, равную той, которую женщине передали мигранты в качестве вознаграждения за услугу. В настоящий момент дело направлено в суд.
Ранее агентство рассказывало о мужчине, который прописал в своей квартире более ста мигрантов. Тогда мужчину оштрафовали на 78 тысяч рублей.
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