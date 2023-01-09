Житель Тюмени прописал в своей квартире больше ста мигрантов

10 января 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

За прописку иностранцы платили тюменцу по 700 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени был оштрафован на 78 тыс. рублей за то, что прописал в своей квартире 112 иностранных граждан. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что за регистрацию каждый из них заплатил мужчине по 700 рублей. «Владимир, являясь гражданином РФ и нанимателем квартиры, расположенной по улице Широтной в городе Тюмени, понимая, что совершает заведомо противоправные действия, за денежное вознаграждение в сумме 700 рублей с каждого иностранного гражданина, осуществил фиктивную постановку на учет 112 иностранных граждан по месту пребывания в своем жилом помещении. Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Ленинского АО Тюмени в интересах РФ к Владимиру о взыскании в доход государства денежных средств», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судов. Мировой суд признал мужчину виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Он должен будет выплатить в доход государства 78,4 тыс. рублей. Ранее URA.RU писало о том, что другой житель Тюмени за аналогичное преступление получил 1,5 года колонии строгого режима. В своей квартире он незаконно успел прописать 61 мигранта из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Житель Тюмени был оштрафован на 78 тыс. рублей за то, что прописал в своей квартире 112 иностранных граждан. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что за регистрацию каждый из них заплатил мужчине по 700 рублей. «Владимир, являясь гражданином РФ и нанимателем квартиры, расположенной по улице Широтной в городе Тюмени, понимая, что совершает заведомо противоправные действия, за денежное вознаграждение в сумме 700 рублей с каждого иностранного гражданина, осуществил фиктивную постановку на учет 112 иностранных граждан по месту пребывания в своем жилом помещении. Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Ленинского АО Тюмени в интересах РФ к Владимиру о взыскании в доход государства денежных средств», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судов. Мировой суд признал мужчину виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Он должен будет выплатить в доход государства 78,4 тыс. рублей. Ранее URA.RU писало о том, что другой житель Тюмени за аналогичное преступление получил 1,5 года колонии строгого режима. В своей квартире он незаконно успел прописать 61 мигранта из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.