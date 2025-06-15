Подростков заметили на крыше 15 июня
В Тюмени 15 июня на крыше ТЦ «Лента» на улице Алебашевской ходили двое подростков. Кадрами очевидцы поделились в соцсети.
«Подростков на крыше „Ленты“ заметили тюменцы. Кадры сделаны на Алебашевской», — передает telegram-канал «Тюмень „1“.
На кадрах подростки ведут себя неадекватно. Они кувыркались по крыше и близко подходят к ее краю. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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