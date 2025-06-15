15 июня 2025
14 июня 2025

В Тюмени подростки разгуливали по крыше ТЦ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков заметили на крыше 15 июня
Подростков заметили на крыше 15 июня Фото:

В Тюмени 15 июня на крыше ТЦ «Лента» на улице Алебашевской ходили двое подростков. Кадрами очевидцы поделились в соцсети.

«Подростков на крыше „Ленты“ заметили тюменцы. Кадры сделаны на Алебашевской», — передает telegram-канал «Тюмень „1“.

На кадрах подростки ведут себя неадекватно. Они кувыркались по крыше и близко подходят к ее краю. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тюмени 15 июня на крыше ТЦ «Лента» на улице Алебашевской ходили двое подростков. Кадрами очевидцы поделились в соцсети. «Подростков на крыше „Ленты“ заметили тюменцы. Кадры сделаны на Алебашевской», — передает telegram-канал «Тюмень „1“. На кадрах подростки ведут себя неадекватно. Они кувыркались по крыше и близко подходят к ее краю. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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