15 июня 2025
14 июня 2025

В Тюмени вторую неделю разыскивают 72-летнюю пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски женщины ведутся с 29 мая
Поиски женщины ведутся с 29 мая Фото:

В Тюмени ведутся поиски 72-летней Надежды Калайковой. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что пожилая женщина пропала 29 мая.

Женщина пропала в Тюмени 29 мая
Женщина пропала в Тюмени 29 мая
Фото:

«Помогите найти человека — Калайкова (Загваздина) Надежда Васильевна, 72 года, г. Тюмень. С 29 мая ее местонахождение неизвестно», — сообщается на сайте поисковиков.

В чем была одета женщина в момент пропажи — неизвестно. Уточняется, что рост ее 155 сантиметров, худощавое телосложение, темные крашенные волосы и карие глаза. Любую информацию о ее местонахождении волонтеры просят сообщать по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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В Тюмени ведутся поиски 72-летней Надежды Калайковой. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что пожилая женщина пропала 29 мая. «Помогите найти человека — Калайкова (Загваздина) Надежда Васильевна, 72 года, г. Тюмень. С 29 мая ее местонахождение неизвестно», — сообщается на сайте поисковиков. В чем была одета женщина в момент пропажи — неизвестно. Уточняется, что рост ее 155 сантиметров, худощавое телосложение, темные крашенные волосы и карие глаза. Любую информацию о ее местонахождении волонтеры просят сообщать по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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