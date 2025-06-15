Поиски женщины ведутся с 29 мая
В Тюмени ведутся поиски 72-летней Надежды Калайковой. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что пожилая женщина пропала 29 мая.
Женщина пропала в Тюмени 29 мая
«Помогите найти человека — Калайкова (Загваздина) Надежда Васильевна, 72 года, г. Тюмень. С 29 мая ее местонахождение неизвестно», — сообщается на сайте поисковиков.
В чем была одета женщина в момент пропажи — неизвестно. Уточняется, что рост ее 155 сантиметров, худощавое телосложение, темные крашенные волосы и карие глаза. Любую информацию о ее местонахождении волонтеры просят сообщать по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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