На федеральной трассе Тюмень-Омск ввели ограничения

Реверсивое движение введено из-за из-за произошедшего ДТП
На 349 километре трассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (Р-402) ввели реверсивное движение. Об этом сообщили ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 км 349 (Абатский район) организовано реверсивное движение», — рассказали в организации.
Уточняется, что мера введена из-за произошедшего ДТП. Как долго продлятся ограничения — пока неизвестно. «Уралуправтодор» просит тюменцев соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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