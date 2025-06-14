14 июня 2025
13 июня 2025

На федеральной трассе Тюмень-Омск ввели ограничения

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Реверсивое движение введено из-за из-за произошедшего ДТП
Реверсивое движение введено из-за из-за произошедшего ДТП Фото:

На 349 километре трассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (Р-402) ввели реверсивное движение. Об этом сообщили ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 км 349 (Абатский район) организовано реверсивное движение», — рассказали в организации.

Уточняется, что мера введена из-за произошедшего ДТП. Как долго продлятся ограничения — пока неизвестно. «Уралуправтодор» просит тюменцев соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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На 349 километре трассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (Р-402) ввели реверсивное движение. Об этом сообщили ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 км 349 (Абатский район) организовано реверсивное движение», — рассказали в организации. Уточняется, что мера введена из-за произошедшего ДТП. Как долго продлятся ограничения — пока неизвестно. «Уралуправтодор» просит тюменцев соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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