15 июня 2025

В Тюмени вода ушла с первого яруса набережной. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На первом ярусе после затопления остались песок и грязь
На первом ярусе после затопления остались песок и грязь Фото:

В Тюмени с первого яруса набережной ушла вода — уровень реки Тура за выходные опустился на 30 сантиметров. Как сообщил фотокорреспондент агентства, на ярусе остались следы сильного затопления — грязь и лужи.

«Вода полностью ушла. Местами видны лужи, песок и грязь. Пока проход на первый ярус закрыт», — рассказал корреспондент URA.RU.

По данным сервиса паводок72.рф, за сутки уровень воды в Туре упал сразу на 22 сантиметра. Сейчас река достигла отметки 569 см над нулем поста. В этом году самый высокий уровень воды в Туре был зафиксирован 1 июня — 653 см.

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В Тюмени с первого яруса набережной ушла вода — уровень реки Тура за выходные опустился на 30 сантиметров. Как сообщил фотокорреспондент агентства, на ярусе остались следы сильного затопления — грязь и лужи. «Вода полностью ушла. Местами видны лужи, песок и грязь. Пока проход на первый ярус закрыт», — рассказал корреспондент URA.RU. По данным сервиса паводок72.рф, за сутки уровень воды в Туре упал сразу на 22 сантиметра. Сейчас река достигла отметки 569 см над нулем поста. В этом году самый высокий уровень воды в Туре был зафиксирован 1 июня — 653 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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