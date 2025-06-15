На первом ярусе после затопления остались песок и грязь
В Тюмени с первого яруса набережной ушла вода — уровень реки Тура за выходные опустился на 30 сантиметров. Как сообщил фотокорреспондент агентства, на ярусе остались следы сильного затопления — грязь и лужи.
«Вода полностью ушла. Местами видны лужи, песок и грязь. Пока проход на первый ярус закрыт», — рассказал корреспондент URA.RU.
По данным сервиса паводок72.рф, за сутки уровень воды в Туре упал сразу на 22 сантиметра. Сейчас река достигла отметки 569 см над нулем поста. В этом году самый высокий уровень воды в Туре был зафиксирован 1 июня — 653 см.
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