14 июня 2025
13 июня 2025

Мэр Тюмени Афанасьев помог волонтерам на фестивале триатлона IRONSTAR. Видео

Глава Тюмени Афанасьев пришел поддержать участников фестиваля IRONSTAR 113
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спортсмены пробежали дистанцию более 10 километров
Спортсмены пробежали дистанцию более 10 километров Фото:

В Тюмени 15 июня стартовал масштабный спортивный фестиваль триатлон IRONSTAR 113, который собрал рекордное число участников и корпоративных команд. Глава города Максим Афанасьев лично пришел поддержать спортсменов и помог волонтерам.

 «Участников в этом году больше, чем в прошлом, и особенно радует число корпоративных команд. Я пришел поддержать своих тюменцев», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

С раннего утра спортсмены прошли этап заплыва. Затем участники отправились в веломарафон на 46 километров, завершив испытание забегом на 10,2 км.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 15 июня стартовал масштабный спортивный фестиваль триатлон IRONSTAR 113, который собрал рекордное число участников и корпоративных команд. Глава города Максим Афанасьев лично пришел поддержать спортсменов и помог волонтерам.  «Участников в этом году больше, чем в прошлом, и особенно радует число корпоративных команд. Я пришел поддержать своих тюменцев», — сообщил мэр в своем telegram-канале. С раннего утра спортсмены прошли этап заплыва. Затем участники отправились в веломарафон на 46 километров, завершив испытание забегом на 10,2 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...