Спортсмены пробежали дистанцию более 10 километров
В Тюмени 15 июня стартовал масштабный спортивный фестиваль триатлон IRONSTAR 113, который собрал рекордное число участников и корпоративных команд. Глава города Максим Афанасьев лично пришел поддержать спортсменов и помог волонтерам.
«Участников в этом году больше, чем в прошлом, и особенно радует число корпоративных команд. Я пришел поддержать своих тюменцев», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
С раннего утра спортсмены прошли этап заплыва. Затем участники отправились в веломарафон на 46 километров, завершив испытание забегом на 10,2 км.
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