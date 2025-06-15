15 июня 2025

В Тюмени расширят «самую проблемную» дорогу в городе

В Тюмени расширят улицу Запольную
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы планируют начать в 2026 году
Работы планируют начать в 2026 году Фото:

В Тюмени завершили разработку проекта по расширению улицы Запольная на участке от Мориса Тореза до Грибоедова. Работы планируют начать в 2026 году, сообщили в официальной группе администрации «Тюмень — наш дом».

«Проект на реконструкцию улицы Запольная от Мориса Тореза до Грибоедова разработан. Объект достаточно сложный, поэтому необходимо время на его реализацию», — рассказали в городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что Запольную, которую местные жители прозвали самой проблемной в городе, расширят до шести полос. Примерная стоимость работ составляет 324 миллиона рублей.

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В Тюмени завершили разработку проекта по расширению улицы Запольная на участке от Мориса Тореза до Грибоедова. Работы планируют начать в 2026 году, сообщили в официальной группе администрации «Тюмень — наш дом». «Проект на реконструкцию улицы Запольная от Мориса Тореза до Грибоедова разработан. Объект достаточно сложный, поэтому необходимо время на его реализацию», — рассказали в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что Запольную, которую местные жители прозвали самой проблемной в городе, расширят до шести полос. Примерная стоимость работ составляет 324 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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