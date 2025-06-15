В Тюмени расширят «самую проблемную» дорогу в городе

Работы планируют начать в 2026 году
В Тюмени завершили разработку проекта по расширению улицы Запольная на участке от Мориса Тореза до Грибоедова. Работы планируют начать в 2026 году, сообщили в официальной группе администрации «Тюмень — наш дом».
«Проект на реконструкцию улицы Запольная от Мориса Тореза до Грибоедова разработан. Объект достаточно сложный, поэтому необходимо время на его реализацию», — рассказали в городской администрации.
Ранее URA.RU писало, что Запольную, которую местные жители прозвали самой проблемной в городе, расширят до шести полос. Примерная стоимость работ составляет 324 миллиона рублей.
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