16 февраля 2023

Глава Соликамска ищет среди горожан советников

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, чиновники, совещание, обсуждение, переговоры, решение, лобби, назначение
Чиновники готовы обсуждать проблемы города с жителями Фото:

В мэрии Соликамска (Пермский край), которую возглавляет Евгений Самоуков, объявили о наборе людей, которые войдут в Совет общественности при администрации округа. Ими могут стать как руководители различных общественных организаций, так и просто активные горожане, говорится на сайте мэрии.

«Объявлен набор кандидатов в состав Совета общественности при администрации СГО. Количество членов — не более 34 человек (руководители общественных организаций, активные граждане)», — указано в объявлении. Заявок ждут до 3 марта.

Совет общественности — это консультативно-совещательный орган. Его цель — «вовлечение общественности в процесс принятия решений по социально значимым вопросам жизнедеятельности города», отмечают чиновники.

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В мэрии Соликамска (Пермский край), которую возглавляет Евгений Самоуков, объявили о наборе людей, которые войдут в Совет общественности при администрации округа. Ими могут стать как руководители различных общественных организаций, так и просто активные горожане, говорится на сайте мэрии. «Объявлен набор кандидатов в состав Совета общественности при администрации СГО. Количество членов — не более 34 человек (руководители общественных организаций, активные граждане)», — указано в объявлении. Заявок ждут до 3 марта. Совет общественности — это консультативно-совещательный орган. Его цель — «вовлечение общественности в процесс принятия решений по социально значимым вопросам жизнедеятельности города», отмечают чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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