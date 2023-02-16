Глава Соликамска ищет среди горожан советников

Чиновники готовы обсуждать проблемы города с жителями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В мэрии Соликамска (Пермский край), которую возглавляет Евгений Самоуков, объявили о наборе людей, которые войдут в Совет общественности при администрации округа. Ими могут стать как руководители различных общественных организаций, так и просто активные горожане, говорится на сайте мэрии.

«Объявлен набор кандидатов в состав Совета общественности при администрации СГО. Количество членов — не более 34 человек (руководители общественных организаций, активные граждане)», — указано в объявлении. Заявок ждут до 3 марта.

Совет общественности — это консультативно-совещательный орган. Его цель — «вовлечение общественности в процесс принятия решений по социально значимым вопросам жизнедеятельности города», отмечают чиновники.