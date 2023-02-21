21 февраля 2023

В Кургане хакеры взломали радио и соврали о подготовке ракетного удара

© Служба новостей «URA.RU»
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Артефакты 20го века, будущие экспонаты Музея СССР. Екатеринбург, радио
Атаке хакеров подверглось Авторадио, которое вещает в Кургане на 107,1 FM Фото:

На радиостанции, которая вещает в Кургане, сообщили об атаке хакеров. В эфире заявили о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Информация об опасности, как указано в посте, является ложной.

«На Авторадио (вещает в Кургане на волне 107,1 FM) совершена хакерская атака. Злоумышленники транслируют в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара. Эта информация не соответствует действительности», — сообщается в посте. Как указано в telegram-канале, профильные ведомства ведут необходимую работу. Граждан попросили сохранять спокойствие.

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На радиостанции, которая вещает в Кургане, сообщили об атаке хакеров. В эфире заявили о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Информация об опасности, как указано в посте, является ложной. «На Авторадио (вещает в Кургане на волне 107,1 FM) совершена хакерская атака. Злоумышленники транслируют в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара. Эта информация не соответствует действительности», — сообщается в посте. Как указано в telegram-канале, профильные ведомства ведут необходимую работу. Граждан попросили сохранять спокойствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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