В Кургане хакеры взломали радио и соврали о подготовке ракетного удара

Атаке хакеров подверглось Авторадио, которое вещает в Кургане на 107,1 FM Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На радиостанции, которая вещает в Кургане, сообщили об атаке хакеров. В эфире заявили о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Информация об опасности, как указано в посте, является ложной.

«На Авторадио (вещает в Кургане на волне 107,1 FM) совершена хакерская атака. Злоумышленники транслируют в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара. Эта информация не соответствует действительности», — сообщается в посте. Как указано в telegram-канале, профильные ведомства ведут необходимую работу. Граждан попросили сохранять спокойствие.