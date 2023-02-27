27 февраля 2023
26 февраля 2023

Десятки домов в Кургане останутся без света

В Восточном микрорайоне Кургана из-за комплексных работ отключат электричество
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане во вторник десятки домов будут без электричества Фото:

Микрорайон Восточный и несколько домов в центре Кургана останутся без электричества. По информации АО «СУЭНКО», во вторник, 28 февраля, там запланированы работы на электросетевом комплексе.

«С 8:40 до 16:30 в связи с проведением комплексных капитальных работ подачу ресурса приостановят по ул. Школьная (№ 14, 16) и по ул. Карбышева (№ 2, 10). С 9:00 до 16:00, чтобы заменить опоры, свет отключат в ряде домов по улицам Куйбышева, Кирова, Климова и Набережная», — сообщили в АО «СУЭНКО».

Также электричества не будет в течение дня у жителей нескольких домов по улицам К. Мяготина, Пугачева, Доватора, Крылова и Крутикова. Накануне жители микрорайона Рябково в Кургане остались без света по причине погодных условий. Сообщается, что на вечер понедельника ресурс там восстановили.

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Микрорайон Восточный и несколько домов в центре Кургана останутся без электричества. По информации АО «СУЭНКО», во вторник, 28 февраля, там запланированы работы на электросетевом комплексе. «С 8:40 до 16:30 в связи с проведением комплексных капитальных работ подачу ресурса приостановят по ул. Школьная (№ 14, 16) и по ул. Карбышева (№ 2, 10). С 9:00 до 16:00, чтобы заменить опоры, свет отключат в ряде домов по улицам Куйбышева, Кирова, Климова и Набережная», — сообщили в АО «СУЭНКО». Также электричества не будет в течение дня у жителей нескольких домов по улицам К. Мяготина, Пугачева, Доватора, Крылова и Крутикова. Накануне жители микрорайона Рябково в Кургане остались без света по причине погодных условий. Сообщается, что на вечер понедельника ресурс там восстановили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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