Американского журналиста внесли в «Миротворец» после материала про российский Крым

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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Местные жители Крыма заявили Киру Симмонсу, что они будут отражать атаки ВСУ Фото:

Журналист NBC News Кир Симмонс оказался в базе украинского ресурса «Миротворец» после публикации материала с комментариями жителей Крыма. Это следует из данных сайта.

«Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины », — говорится на сайте «Миротворца». Во время своего визита Симмонс пообщался с местными жителями, которые заявили, что будут защищать Крым в случае нападения ВСУ.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту в Донбассе и поддерживающими проведение специальной военной операции на территории Украины. В июле Россия обратилась в ООН с требованием закрыть сайт «Миротворец», на котором введется украинская пропаганда.

В феврале 2023 года украинский сайт «Миротворец» обвинил покинувшего пост советника офиса президента Украины Алексея Арестовича в «информационных диверсиях в пользу России». Авторы также также отметили, что он профессиональный провокатор, сообщает RT.

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Журналист NBC News Кир Симмонс оказался в базе украинского ресурса «Миротворец» после публикации материала с комментариями жителей Крыма. Это следует из данных сайта. «Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины », — говорится на сайте «Миротворца». Во время своего визита Симмонс пообщался с местными жителями, которые заявили, что будут защищать Крым в случае нападения ВСУ. Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту в Донбассе и поддерживающими проведение специальной военной операции на территории Украины. В июле Россия обратилась в ООН с требованием закрыть сайт «Миротворец», на котором введется украинская пропаганда. В феврале 2023 года украинский сайт «Миротворец» обвинил покинувшего пост советника офиса президента Украины Алексея Арестовича в «информационных диверсиях в пользу России». Авторы также также отметили, что он профессиональный провокатор, сообщает RT.
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