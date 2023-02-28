В небо над Петербургом подняли истребители из-за НЛО, пишет BazaФото: CC BY-SA 2.0, Александр Маркин, Wikimedia Commons
В Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом пишет Baza.
По данным СМИ, в небо были подняты истребители. «В Санкт-Петербурге ввели план „Ковер“ из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что сигнал «Ковер» подается при незаконном пересечении границы.
Также в аэропорт в Петербурге не пропускают гражданские самолеты — они вынуждены кружиться на расстоянии от города. Об этом следует из данных сервиса Flightradar.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу Пулково и Минобороны России. На момент публикации ответов не поступало.
Обновлено 13:09:
Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.
Самолет, направлявшийся в Санкт-Петербург, летает кругами на половине пути
Фото: сервис Flightradar
Самолет, направлявшийся в Пулково, кружит в небе в Новгородской области
Фото: сервис Flightradar
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В Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом пишет Baza. По данным СМИ, в небо были подняты истребители. «В Санкт-Петербурге ввели план „Ковер“ из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что сигнал «Ковер» подается при незаконном пересечении границы. Также в аэропорт в Петербурге не пропускают гражданские самолеты — они вынуждены кружиться на расстоянии от города. Об этом следует из данных сервиса Flightradar. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Пулково и Минобороны России. На момент публикации ответов не поступало. Обновлено 13:09: Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.