Baza: в небо над Санкт-Петербургом подняли истребители. Скрин

28 февраля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

В небо над Петербургом подняли истребители из-за НЛО, пишет Baza Фото: CC BY-SA 2.0, Александр Маркин, Wikimedia Commons В Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом пишет Baza. По данным СМИ, в небо были подняты истребители. «В Санкт-Петербурге ввели план „Ковер“ из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что сигнал «Ковер» подается при незаконном пересечении границы. Также в аэропорт в Петербурге не пропускают гражданские самолеты — они вынуждены кружиться на расстоянии от города. Об этом следует из данных сервиса Flightradar. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Пулково и Минобороны России. На момент публикации ответов не поступало. Обновлено 13:09: Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Самолет, направлявшийся в Санкт-Петербург, летает кругами на половине пути Фото: сервис Flightradar Самолет, направлявшийся в Пулково, кружит в небе в Новгородской области Фото: сервис Flightradar

В Санкт-Петербурге подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом пишет Baza. По данным СМИ, в небо были подняты истребители. «В Санкт-Петербурге ввели план „Ковер“ из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что сигнал «Ковер» подается при незаконном пересечении границы. Также в аэропорт в Петербурге не пропускают гражданские самолеты — они вынуждены кружиться на расстоянии от города. Об этом следует из данных сервиса Flightradar. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Пулково и Минобороны России. На момент публикации ответов не поступало. Обновлено 13:09: Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.