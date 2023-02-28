Беспилотники атаковали пять регионов России: главное к вечеру 28 февраля

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В Подмосковье крушение потерпел иностранный БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области Вооруженные силы России (ВС РФ) успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди прочего, в Подмосковье произошло крушение иностранного БПЛА. URA.RU приводит главное новости к вечеру 28 февраля.

  • В Подмосковье в Коломенском районе произошло падение беспилотника. БПЛА не состоит на вооружении ВС РФ и является иностранным.
  • Беспилотники ВСУ предприняли попытку нанести удар по Белгороду. Также ВС РФ сбили БПЛА украинских боевиков в Брянской области. В обоих случаях пострадавшие отсутствуют.
  • Также украинские беспилотники были применены в Краснодарском крае и Республике Адыгея с целью нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Обе атаки были успешно отбиты подразделениями радиоэлектронной борьбы.
  • В небе Санкт-Петербурга был введен план «Ковер». В Минобороны России рассказали, что это было связано с тренировкой сил ПВО по обнаружению, перехвату и идентификации предполагаемой цели.
  • Грязь и болото на дорогах мешает ЧВК «Вагнер» своевременно взять Бахмут под свой контроль. Из-за весенней распутицы обеим сторонам конфликта тяжело передвигаться и маневрировать.
  • Президент Украины Владимир Зеленский признал ухудшение обстановки для ВСУ под Бахмутом. Он добавил, что украинские войска стараются контролировать ситуацию.
  • США планируют крупную провокацию с химическими веществами на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
  • Украинская армия терпит большие потери на купянском, южнодонецком и запорожском направлениях. На донецком направлении за сутки было уничтожено около 350 украинских боевиков, передает Пятый канал.

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В Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области Вооруженные силы России (ВС РФ) успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди прочего, в Подмосковье произошло крушение иностранного БПЛА. URA.RU приводит главное новости к вечеру 28 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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