Беспилотники атаковали пять регионов России: главное к вечеру 28 февраля

28 февраля 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

В Подмосковье крушение потерпел иностранный БПЛА Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области Вооруженные силы России (ВС РФ) успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди прочего, в Подмосковье произошло крушение иностранного БПЛА. URA.RU приводит главное новости к вечеру 28 февраля. В Подмосковье в Коломенском районе произошло падение беспилотника. БПЛА не состоит на вооружении ВС РФ и является иностранным.

Беспилотники ВСУ предприняли попытку нанести удар по Белгороду. Также ВС РФ сбили БПЛА украинских боевиков в Брянской области. В обоих случаях пострадавшие отсутствуют.

Также украинские беспилотники были применены в Краснодарском крае и Республике Адыгея с целью нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Обе атаки были успешно отбиты подразделениями радиоэлектронной борьбы.

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В Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области Вооруженные силы России (ВС РФ) успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди прочего, в Подмосковье произошло крушение иностранного БПЛА. URA.RU приводит главное новости к вечеру 28 февраля.