Беспилотники атаковали пять регионов России: главное к вечеру 28 февраля

В Подмосковье крушение потерпел иностранный БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области Вооруженные силы России (ВС РФ) успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди прочего, в Подмосковье произошло крушение иностранного БПЛА. URA.RU приводит главное новости к вечеру 28 февраля.
- В Подмосковье в Коломенском районе произошло падение беспилотника. БПЛА не состоит на вооружении ВС РФ и является иностранным.
- Беспилотники ВСУ предприняли попытку нанести удар по Белгороду. Также ВС РФ сбили БПЛА украинских боевиков в Брянской области. В обоих случаях пострадавшие отсутствуют.
- Также украинские беспилотники были применены в Краснодарском крае и Республике Адыгея с целью нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Обе атаки были успешно отбиты подразделениями радиоэлектронной борьбы.
- В небе Санкт-Петербурга был введен план «Ковер». В Минобороны России рассказали, что это было связано с тренировкой сил ПВО по обнаружению, перехвату и идентификации предполагаемой цели.
- Грязь и болото на дорогах мешает ЧВК «Вагнер» своевременно взять Бахмут под свой контроль. Из-за весенней распутицы обеим сторонам конфликта тяжело передвигаться и маневрировать.
- Президент Украины Владимир Зеленский признал ухудшение обстановки для ВСУ под Бахмутом. Он добавил, что украинские войска стараются контролировать ситуацию.
- США планируют крупную провокацию с химическими веществами на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
- Украинская армия терпит большие потери на купянском, южнодонецком и запорожском направлениях. На донецком направлении за сутки было уничтожено около 350 украинских боевиков, передает Пятый канал.
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