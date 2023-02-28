Губернатор Воробьев подтвердил падение беспилотника в Подмосковье

28 февраля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Вблизи Коломны произошло падение БПЛА, заявил Андрей Воробьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Подмосковье вблизи Коломны произошло падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Падение БПЛА произошло вблизи деревни Губастово», — написал Воробьев в своем telegram-канале . Он добавил, что предположительно целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры. Погибшие и пострадавшие отсутствуют, заключил Воробьев. В Подмосковье потерпел крушение БПЛА Фото: telegram-канал «СМОТРИ» Беспилотник упал в районе Коломны Фото: telegram-канал «СМОТРИ»

В Подмосковье вблизи Коломны произошло падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Падение БПЛА произошло вблизи деревни Губастово», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что предположительно целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры. Погибшие и пострадавшие отсутствуют, заключил Воробьев.