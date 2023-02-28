Губернатор Воробьев подтвердил падение беспилотника в Подмосковье

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, воробьев андрей
Вблизи Коломны произошло падение БПЛА, заявил Андрей Воробьев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Подмосковье вблизи Коломны произошло падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Падение БПЛА произошло вблизи деревни Губастово», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что предположительно целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры. Погибшие и пострадавшие отсутствуют, заключил Воробьев.

В Подмосковье потерпел крушение БПЛА
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Беспилотник упал в районе Коломны
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В Подмосковье вблизи Коломны произошло падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Падение БПЛА произошло вблизи деревни Губастово», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что предположительно целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры. Погибшие и пострадавшие отсутствуют, заключил Воробьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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