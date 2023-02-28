Губернатор Воробьев подтвердил падение беспилотника в Подмосковье

Вблизи Коломны произошло падение БПЛА, заявил Андрей Воробьев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Подмосковье вблизи Коломны произошло падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Падение БПЛА произошло вблизи деревни Губастово», — написал Воробьев в своем
В Подмосковье потерпел крушение БПЛА
Беспилотник упал в районе Коломны
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