Readovka: нефтебаза в Туапсе загорелась из-за атаки беспилотников

28 февраля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Пострадавших в результате пожара нет, передает Readovka (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожар на территории нефтебазы в Туапсе (Краснодарский край) случился из-за попытки двух беспилотников атаковать нефтебазу. Об этом сообщают СМИ. «Ночью около двух часов жители Туапсе на черноморском побережье слышали громкие взрывы — по некоторым данным, местную нефтебазу пытались атаковать два беспилотника», — говорится в посте telegram-канала Readovka. Уточняется, что до цели беспилотники так и не добрались и взорвались на расстоянии ста метров от нее. Также в СМИ отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. «Беспилотники, начиненные взрывчаткой, атаковали нефтебазу „Роснефти“ в Краснодарском крае. Взрывы на территории нефтехранилища произошли около двух часов ночи 28 февраля», — передает telegram-канал Baza. Там же уточнили, что после взрыва остались две воронки, глубина которых равна полутора метрам. Уточняется, что было повреждено здание бойлерной. Ранее жители Туапсе в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на громкий звук. Из-за этого они предположили что на нефтебазе произошел взрыв. Позже стало известно, что в хозяйственном строении на территории нефтебазы произошел пожар, который был оперативно потушен спасателями. Редакция URA.RU направила запросы в Министерство обороны РФ, а также в пресс-службу губернатора Краснодарского края для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пожар на территории нефтебазы в Туапсе (Краснодарский край) случился из-за попытки двух беспилотников атаковать нефтебазу. Об этом сообщают СМИ. «Ночью около двух часов жители Туапсе на черноморском побережье слышали громкие взрывы — по некоторым данным, местную нефтебазу пытались атаковать два беспилотника», — говорится в посте telegram-канала Readovka. Уточняется, что до цели беспилотники так и не добрались и взорвались на расстоянии ста метров от нее. Также в СМИ отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. «Беспилотники, начиненные взрывчаткой, атаковали нефтебазу „Роснефти“ в Краснодарском крае. Взрывы на территории нефтехранилища произошли около двух часов ночи 28 февраля», — передает telegram-канал Baza. Там же уточнили, что после взрыва остались две воронки, глубина которых равна полутора метрам. Уточняется, что было повреждено здание бойлерной. Ранее жители Туапсе в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на громкий звук. Из-за этого они предположили что на нефтебазе произошел взрыв. Позже стало известно, что в хозяйственном строении на территории нефтебазы произошел пожар, который был оперативно потушен спасателями. Редакция URA.RU направила запросы в Министерство обороны РФ, а также в пресс-службу губернатора Краснодарского края для уточнения информации. Ответа пока не последовало.