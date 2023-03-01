В Госдуме призвали российские компании самостоятельно защищаться от беспилотников

Депутат Андрей Картаполов предложил использовать недорогие средства борьбы Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские компании могут самостоятельно защититься от беспилотных летательных аппаратов, закупив на свои объекты недорогие средства борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые производятся и которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты. Тем самым обеспечив их функционирование на постоянной основе», — сказал Андрей Картаполов в эфире программы «Соловьев Live».

Он отметил, что на данный момент российские военные средства ПВО сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов. При этом нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы, заводы также нуждаются в прямой защите. По мнению, Картаполова, использование средств борьбы с беспилотниками также возможно не только в ходе специальной военной операции, но и для противодействия терроризму.

Ранее в Министерстве обороны сообщили об атаках беспилотников в ряду российских регионов. БПЛА были замечены в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области. Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства попыток применения беспилотников для атак по регионам России.