В Госдуме призвали российские компании самостоятельно защищаться от беспилотников

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Депутат Андрей Картаполов предложил использовать недорогие средства борьбы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские компании могут самостоятельно защититься от беспилотных летательных аппаратов, закупив на свои объекты недорогие средства борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые производятся и которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты. Тем самым обеспечив их функционирование на постоянной основе», — сказал Андрей Картаполов в эфире программы «Соловьев Live».

Он отметил, что на данный момент российские военные средства ПВО сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов. При этом нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы, заводы также нуждаются в прямой защите. По мнению, Картаполова, использование средств борьбы с беспилотниками также возможно не только в ходе специальной военной операции, но и для противодействия терроризму.

Ранее в Министерстве обороны сообщили об атаках беспилотников в ряду российских регионов. БПЛА были замечены в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области. Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства попыток применения беспилотников для атак по регионам России.

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Российские компании могут самостоятельно защититься от беспилотных летательных аппаратов, закупив на свои объекты недорогие средства борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые производятся и которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты. Тем самым обеспечив их функционирование на постоянной основе», — сказал Андрей Картаполов в эфире программы «Соловьев Live». Он отметил, что на данный момент российские военные средства ПВО сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов. При этом нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы, заводы также нуждаются в прямой защите. По мнению, Картаполова, использование средств борьбы с беспилотниками также возможно не только в ходе специальной военной операции, но и для противодействия терроризму. Ранее в Министерстве обороны сообщили об атаках беспилотников в ряду российских регионов. БПЛА были замечены в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области. Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства попыток применения беспилотников для атак по регионам России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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