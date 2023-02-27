27 февраля 2023

Губернатор Гладков: ВСУ попытались атаковать Белгород дронами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский , квадрокоптер, бпла, дрон
По словам Гладкова, в результате атаки дронов есть только разрушения зданий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгород беспилотниками. В результате происшествия пострадавших нет, однако есть разрушения зданий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

По словам губернатора, к месту происшествия выехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Также на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белгородской области потерпел крушение самолет СУ-25. Пилот штурмовика погиб. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгород беспилотниками. В результате происшествия пострадавших нет, однако есть разрушения зданий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, к месту происшествия выехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Также на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Ранее URA.RU сообщало, что в Белгородской области потерпел крушение самолет СУ-25. Пилот штурмовика погиб. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...