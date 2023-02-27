Губернатор Гладков: ВСУ попытались атаковать Белгород дронами 28 февраля 2023 в 01:29 Размер текста - 17 + По словам Гладкова, в результате атаки дронов есть только разрушения зданий Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгород беспилотниками. В результате происшествия пострадавших нет, однако есть разрушения зданий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, к месту происшествия выехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Также на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Ранее URA.RU сообщало, что в Белгородской области потерпел крушение самолет СУ-25. Пилот штурмовика погиб. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгород беспилотниками. В результате происшествия пострадавших нет, однако есть разрушения зданий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, к месту происшествия выехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Также на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Ранее URA.RU сообщало, что в Белгородской области потерпел крушение самолет СУ-25. Пилот штурмовика погиб. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям