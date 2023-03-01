01 марта 2023

Челябинский военный дважды попался пьяным за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
За повторное нарушение закона военного оштрафовали на 230 тысяч рублей Фото:

Челябинского военного в течение года дважды поймали пьяным за рулем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, за повторное нарушение закона военного приговорили к штрафу в 230 тысяч рублей и отобрали водительские права на два года.

«В феврале 2022 года военнослужащий был признан военным судом в том, что отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Спустя девять месяцев он, снова находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что за повторное нарушение суд оштрафовал военнослужащего на 230 тысяч рублей и запретил ему заниматься деятельностью, связанную с управлением автомобиля на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее военного из Чебаркуля осудили на 30 тысяч за пьяное ДТП. Контрактник скрылся с места аварии, но впоследствии был найден. Вместо ареста военный тогда получил наказание от командира части.

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Челябинского военного в течение года дважды поймали пьяным за рулем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, за повторное нарушение закона военного приговорили к штрафу в 230 тысяч рублей и отобрали водительские права на два года. «В феврале 2022 года военнослужащий был признан военным судом в том, что отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Спустя девять месяцев он, снова находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что за повторное нарушение суд оштрафовал военнослужащего на 230 тысяч рублей и запретил ему заниматься деятельностью, связанную с управлением автомобиля на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Ранее военного из Чебаркуля осудили на 30 тысяч за пьяное ДТП. Контрактник скрылся с места аварии, но впоследствии был найден. Вместо ареста военный тогда получил наказание от командира части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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