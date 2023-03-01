Челябинский военный дважды попался пьяным за рулем

За повторное нарушение закона военного оштрафовали на 230 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинского военного в течение года дважды поймали пьяным за рулем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, за повторное нарушение закона военного приговорили к штрафу в 230 тысяч рублей и отобрали водительские права на два года.

«В феврале 2022 года военнослужащий был признан военным судом в том, что отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Спустя девять месяцев он, снова находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что за повторное нарушение суд оштрафовал военнослужащего на 230 тысяч рублей и запретил ему заниматься деятельностью, связанную с управлением автомобиля на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее военного из Чебаркуля осудили на 30 тысяч за пьяное ДТП. Контрактник скрылся с места аварии, но впоследствии был найден. Вместо ареста военный тогда получил наказание от командира части.