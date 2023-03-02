Mash: AliExpress запретил продажу дронов россиянам

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Михаил Мишустин на форуме
Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России Фото:
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Интернет-магазин AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. Формально товары числятся на сайте, но при попытке их открыть страница выдает ошибку.

«Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. С сегодняшнего дня на торговой площадке не купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные — ограничены в функционале», — сообщает telegram-канал Mash. Страница с соответствующим товаром выдает ошибку. Кроме того, из онлайн-магазина AppStore удалено приложение от компании DJI, которое позволяло управлять дронами. Но если оно было скачано заранее, то его можно продолжать использовать. Также telegram-канал передает, что DJI не предоставляет услуги россиянам.

В апреле 2022 года сообщалось, что россияне начали испытывать трудности с обработкой платежей за приобретение товаров на AliExpress. Тогда представители интернет-магазина обещали решить проблему незамедлительно. Также Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о «приземлении», передает RT. То есть, они должны открыть филиалы на территории России.

Зарубежные компании начали приостанавливать или ограничивать свою деятельность после начала спецоперации РФ с 24 февраля 2022 года. Это было сделано на фоне санкций, которые против РФ вводили страны Запада.

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Интернет-магазин AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. Формально товары числятся на сайте, но при попытке их открыть страница выдает ошибку. «Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. С сегодняшнего дня на торговой площадке не купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные — ограничены в функционале», — сообщает telegram-канал Mash. Страница с соответствующим товаром выдает ошибку. Кроме того, из онлайн-магазина AppStore удалено приложение от компании DJI, которое позволяло управлять дронами. Но если оно было скачано заранее, то его можно продолжать использовать. Также telegram-канал передает, что DJI не предоставляет услуги россиянам. В апреле 2022 года сообщалось, что россияне начали испытывать трудности с обработкой платежей за приобретение товаров на AliExpress. Тогда представители интернет-магазина обещали решить проблему незамедлительно. Также Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о «приземлении», передает RT. То есть, они должны открыть филиалы на территории России. Зарубежные компании начали приостанавливать или ограничивать свою деятельность после начала спецоперации РФ с 24 февраля 2022 года. Это было сделано на фоне санкций, которые против РФ вводили страны Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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