Mash: AliExpress запретил продажу дронов россиянам

02 марта 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Интернет-магазин AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. Формально товары числятся на сайте, но при попытке их открыть страница выдает ошибку. «Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. С сегодняшнего дня на торговой площадке не купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные — ограничены в функционале», — сообщает telegram-канал Mash. Страница с соответствующим товаром выдает ошибку. Кроме того, из онлайн-магазина AppStore удалено приложение от компании DJI, которое позволяло управлять дронами. Но если оно было скачано заранее, то его можно продолжать использовать. Также telegram-канал передает, что DJI не предоставляет услуги россиянам. В апреле 2022 года сообщалось, что россияне начали испытывать трудности с обработкой платежей за приобретение товаров на AliExpress. Тогда представители интернет-магазина обещали решить проблему незамедлительно. Также Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о «приземлении», передает RT. То есть, они должны открыть филиалы на территории России. Зарубежные компании начали приостанавливать или ограничивать свою деятельность после начала спецоперации РФ с 24 февраля 2022 года. Это было сделано на фоне санкций, которые против РФ вводили страны Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интернет-магазин AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. Формально товары числятся на сайте, но при попытке их открыть страница выдает ошибку. «Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. С сегодняшнего дня на торговой площадке не купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные — ограничены в функционале», — сообщает telegram-канал Mash. Страница с соответствующим товаром выдает ошибку. Кроме того, из онлайн-магазина AppStore удалено приложение от компании DJI, которое позволяло управлять дронами. Но если оно было скачано заранее, то его можно продолжать использовать. Также telegram-канал передает, что DJI не предоставляет услуги россиянам. В апреле 2022 года сообщалось, что россияне начали испытывать трудности с обработкой платежей за приобретение товаров на AliExpress. Тогда представители интернет-магазина обещали решить проблему незамедлительно. Также Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о «приземлении», передает RT. То есть, они должны открыть филиалы на территории России. Зарубежные компании начали приостанавливать или ограничивать свою деятельность после начала спецоперации РФ с 24 февраля 2022 года. Это было сделано на фоне санкций, которые против РФ вводили страны Запада.