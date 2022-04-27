В AliExpress Россия не проходит оплата за товары

28 апреля 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

В AliExpress Россия прокомментировали трудности с обработкой платежей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU AliExpress Россия стала испытывать трудности с обработкой платежей за приобретение товаров. Там обещали решить проблему незамедлительно. «В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Там добавили, что посредством Qiwi и со счета мобильного телефона оплата за покупки доступна. Ранее сообщалось, что пользователи маркетплейс AliExpress Россия стали испытывать трудности при оплате своих заказов. Сбои при оплате происходили, в том числе картами российских банков. С началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции против России. А некоторые зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Ранее сообщалось, что россиянам блокируют возможность платить картами UnionPay из-за западных санкций. Проблемы возникают и с оплатой покупок этой картой в интернете. Сейчас крупнейшие российские банки готовятся выпустить карты платежной системы UnionPay. Среди них — Росбанк, «Ак Барс» и «Хоум Кредит». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

AliExpress Россия стала испытывать трудности с обработкой платежей за приобретение товаров. Там обещали решить проблему незамедлительно. «В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Там добавили, что посредством Qiwi и со счета мобильного телефона оплата за покупки доступна. Ранее сообщалось, что пользователи маркетплейс AliExpress Россия стали испытывать трудности при оплате своих заказов. Сбои при оплате происходили, в том числе картами российских банков. С началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции против России. А некоторые зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Ранее сообщалось, что россиянам блокируют возможность платить картами UnionPay из-за западных санкций. Проблемы возникают и с оплатой покупок этой картой в интернете. Сейчас крупнейшие российские банки готовятся выпустить карты платежной системы UnionPay. Среди них — Росбанк, «Ак Барс» и «Хоум Кредит».