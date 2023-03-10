Володин: США лишили Грузию шанса стать суверенной страной

10 марта 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Инициатором митингов в Грузии стали США, подчеркнул Вячеслав Володин Фото: Сергей Заикин © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 Закон об иноагентах, который не был принят в Грузии после народных протестов, по итогу стало тем решением, которое выгодно США. Таким образом страна лишилась шанса стать суверенной страной. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В случае принятия закона об иноагентах Грузия получала право контроля за средствами, перечисляемыми в страну <…> на финансирование организаций, формирующих антигрузинскую повестку. <…> Граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения. <…> Со снятием его [закона] с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет», — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале. По мнению председателя Госдумы, закон об иноагентах был максимально невыгодным и неприемлемым для Вашингтона. Так как, отметил Володин, закон ограничивал влияние США. Но теперь Грузия лишилась шанса на суверенитет, подчеркнул председатель Госдумы. В ночь с 7 на 8 марта в Грузии прошли массовые протесты против закона об иноагентах, пишет RT. Тогда в митингах участвовали более тысяч человек. В Госдуме предположили, что инициатором протестов стали США. Протестующие намерены собраться вновь, сообщает «Национальная служба новостей».

Закон об иноагентах, который не был принят в Грузии после народных протестов, по итогу стало тем решением, которое выгодно США. Таким образом страна лишилась шанса стать суверенной страной. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В случае принятия закона об иноагентах Грузия получала право контроля за средствами, перечисляемыми в страну <…> на финансирование организаций, формирующих антигрузинскую повестку. <…> Граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения. <…> Со снятием его [закона] с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет», — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале. По мнению председателя Госдумы, закон об иноагентах был максимально невыгодным и неприемлемым для Вашингтона. Так как, отметил Володин, закон ограничивал влияние США. Но теперь Грузия лишилась шанса на суверенитет, подчеркнул председатель Госдумы. В ночь с 7 на 8 марта в Грузии прошли массовые протесты против закона об иноагентах, пишет RT. Тогда в митингах участвовали более тысяч человек. В Госдуме предположили, что инициатором протестов стали США. Протестующие намерены собраться вновь, сообщает «Национальная служба новостей».