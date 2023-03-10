Foreign Policy: США передали Украине древнее оружие, найденное в посылке из России

11 марта 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

В США решили отдать Украине конфискованные артефакты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Таможня США конфисковала ряд посылок из России с древним оружием, после чего решила отдать их Украине. Передача трех мечей и топора прошла во время торжественной церемонии украинского посольства в Америке, о чем рассказал корреспондент местного издания. «Представленное в посольстве оружие было изъятыми артефактами, которые отправили из России. Специалисты Института археологии НАН Украины датируют мечи пятым или шестым веком до нашей эры, а полированный кремневый топор третьим веком до нашей эры», — сообщил журналист Foreign Policy . При этом он уточнил, что сейчас ученые до сих пор пытаются определить, была ли Украина местом происхождения этого оружия. Эти артефакты являются лишь частью череды из более чем 20 посылок, которые были отправлены из Краснодарского края в США в период с июля по сентябрь 2022 года. Об этом заявил украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным. Ранее западные страны попали в скандал из-за обвинения в попытке похитить скифское золото из Запорожской области. В 2022 году член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что эту ценную коллекцию попытались украсть и отвезти в Европу.

Таможня США конфисковала ряд посылок из России с древним оружием, после чего решила отдать их Украине. Передача трех мечей и топора прошла во время торжественной церемонии украинского посольства в Америке, о чем рассказал корреспондент местного издания. «Представленное в посольстве оружие было изъятыми артефактами, которые отправили из России. Специалисты Института археологии НАН Украины датируют мечи пятым или шестым веком до нашей эры, а полированный кремневый топор третьим веком до нашей эры», — сообщил журналист Foreign Policy. При этом он уточнил, что сейчас ученые до сих пор пытаются определить, была ли Украина местом происхождения этого оружия. Эти артефакты являются лишь частью череды из более чем 20 посылок, которые были отправлены из Краснодарского края в США в период с июля по сентябрь 2022 года. Об этом заявил украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным. Ранее западные страны попали в скандал из-за обвинения в попытке похитить скифское золото из Запорожской области. В 2022 году член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что эту ценную коллекцию попытались украсть и отвезти в Европу.