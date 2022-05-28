28 мая 2022

Власти Запорожья обвинили ЕС в попытке кражи скифского золота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золото с испанских галеонов, золотые монеты
Скифское золото было возвращено в музей Фото:

Руководство и силовики Запорожской области пресекли попытку вывоза части коллекции «Золота скифов» из Мелитопольского краеведческого музея. Ценности хотели доставить в Европу. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Нами недавно предотвращена попытка похищения и вывоза скифского золота — заказчики были в одной из стран Евросоюза. Оно было похищено из Мелитопольского краеведческого музея», — отметил он в интервью ТАСС.

Коллекция скифского золота насчитывается около 2 тысяч артефактов, она представлена из фондовых коллекций музеев Крыма и Украины. Часть ее была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. В марте этого же года Крым вошел в состав России, и золото стало объектом судебных споров между Украиной, музеем Пирсона и крымскими музеями.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
Руководство и силовики Запорожской области пресекли попытку вывоза части коллекции «Золота скифов» из Мелитопольского краеведческого музея. Ценности хотели доставить в Европу. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Нами недавно предотвращена попытка похищения и вывоза скифского золота — заказчики были в одной из стран Евросоюза. Оно было похищено из Мелитопольского краеведческого музея», — отметил он в интервью ТАСС. Коллекция скифского золота насчитывается около 2 тысяч артефактов, она представлена из фондовых коллекций музеев Крыма и Украины. Часть ее была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. В марте этого же года Крым вошел в состав России, и золото стало объектом судебных споров между Украиной, музеем Пирсона и крымскими музеями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...