Власти Запорожья обвинили ЕС в попытке кражи скифского золота

29 мая 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Скифское золото было возвращено в музей Фото: 1715 Fleet — Queens Jewels, LLC Руководство и силовики Запорожской области пресекли попытку вывоза части коллекции «Золота скифов» из Мелитопольского краеведческого музея. Ценности хотели доставить в Европу. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Нами недавно предотвращена попытка похищения и вывоза скифского золота — заказчики были в одной из стран Евросоюза. Оно было похищено из Мелитопольского краеведческого музея», — отметил он в интервью ТАСС. Коллекция скифского золота насчитывается около 2 тысяч артефактов, она представлена из фондовых коллекций музеев Крыма и Украины. Часть ее была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. В марте этого же года Крым вошел в состав России, и золото стало объектом судебных споров между Украиной, музеем Пирсона и крымскими музеями.

Руководство и силовики Запорожской области пресекли попытку вывоза части коллекции «Золота скифов» из Мелитопольского краеведческого музея. Ценности хотели доставить в Европу. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Нами недавно предотвращена попытка похищения и вывоза скифского золота — заказчики были в одной из стран Евросоюза. Оно было похищено из Мелитопольского краеведческого музея», — отметил он в интервью ТАСС. Коллекция скифского золота насчитывается около 2 тысяч артефактов, она представлена из фондовых коллекций музеев Крыма и Украины. Часть ее была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. В марте этого же года Крым вошел в состав России, и золото стало объектом судебных споров между Украиной, музеем Пирсона и крымскими музеями.