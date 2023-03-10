NBC: Россия и Китай положили конец американскому влиянию в Азии

В то время как Китай добивается успеха в посредничестве по сделке между Ираном и Саудовской Аравией, в Вашингтоне появляются опасения из-за сокращения своей роли в Азии. Об этом заявил бывший советник по ближневосточной политике в Госдепартаменте Аарон Дэвид Миллер, отметив, что международное региональное сотрудничество помогло России и Китаю вновь обрести статус.
«Я думаю, это (посредничество Китая в переговорах Ирана с Саудовской Аравией — прим. URA.RU) демонстрирует, что влияние и авторитет США в этом регионе уменьшились и что на смену ему приходит новый тип международного объединения, которое усилило и дало России и Китаю вновь обрести влияние и статус», — публикует слова Миллера издание
Он назвал ошеломительным то, что саудовцы заключили сделку и китайцами и иранцами. Миллер считает, что Китай без сомнения будет говорить о своей роли на международной арене в качестве переговорщика между странами.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мир находится в стадии формирования нового многополярного порядка, но США, пытаясь сохранить свое доминирование на планете, противятся объективному ходу истории. По его словам, Россия в рамках работы ШОС, БРИКС, СНГ и ЕАЭС старается выстраивать новые формы взаимодействия между странами, чтобы не зависеть от Запада, пишет RT. Лавров также сообщал, что членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут Иран и Белоруссия.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!