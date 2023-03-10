NBC: Россия и Китай положили конец американскому влиянию в Азии

11 марта 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Сотрудничество помогло России и Китаю вновь обрести статус, считает Дэвид Миллер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В то время как Китай добивается успеха в посредничестве по сделке между Ираном и Саудовской Аравией, в Вашингтоне появляются опасения из-за сокращения своей роли в Азии. Об этом заявил бывший советник по ближневосточной политике в Госдепартаменте Аарон Дэвид Миллер, отметив, что международное региональное сотрудничество помогло России и Китаю вновь обрести статус. «Я думаю, это (посредничество Китая в переговорах Ирана с Саудовской Аравией — прим. URA.RU) демонстрирует, что влияние и авторитет США в этом регионе уменьшились и что на смену ему приходит новый тип международного объединения, которое усилило и дало России и Китаю вновь обрести влияние и статус», — публикует слова Миллера издание NBC . Он назвал ошеломительным то, что саудовцы заключили сделку и китайцами и иранцами. Миллер считает, что Китай без сомнения будет говорить о своей роли на международной арене в качестве переговорщика между странами. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мир находится в стадии формирования нового многополярного порядка, но США, пытаясь сохранить свое доминирование на планете, противятся объективному ходу истории. По его словам, Россия в рамках работы ШОС, БРИКС, СНГ и ЕАЭС старается выстраивать новые формы взаимодействия между странами, чтобы не зависеть от Запада, пишет RT. Лавров также сообщал, что членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут Иран и Белоруссия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В то время как Китай добивается успеха в посредничестве по сделке между Ираном и Саудовской Аравией, в Вашингтоне появляются опасения из-за сокращения своей роли в Азии. Об этом заявил бывший советник по ближневосточной политике в Госдепартаменте Аарон Дэвид Миллер, отметив, что международное региональное сотрудничество помогло России и Китаю вновь обрести статус. «Я думаю, это (посредничество Китая в переговорах Ирана с Саудовской Аравией — прим. URA.RU) демонстрирует, что влияние и авторитет США в этом регионе уменьшились и что на смену ему приходит новый тип международного объединения, которое усилило и дало России и Китаю вновь обрести влияние и статус», — публикует слова Миллера издание NBC. Он назвал ошеломительным то, что саудовцы заключили сделку и китайцами и иранцами. Миллер считает, что Китай без сомнения будет говорить о своей роли на международной арене в качестве переговорщика между странами. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мир находится в стадии формирования нового многополярного порядка, но США, пытаясь сохранить свое доминирование на планете, противятся объективному ходу истории. По его словам, Россия в рамках работы ШОС, БРИКС, СНГ и ЕАЭС старается выстраивать новые формы взаимодействия между странами, чтобы не зависеть от Запада, пишет RT. Лавров также сообщал, что членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут Иран и Белоруссия.