10 марта 2023

NBC: Россия и Китай положили конец американскому влиянию в Азии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Сотрудничество помогло России и Китаю вновь обрести статус, считает Дэвид Миллер Фото:

В то время как Китай добивается успеха в посредничестве по сделке между Ираном и Саудовской Аравией, в Вашингтоне появляются опасения из-за сокращения своей роли в Азии. Об этом заявил бывший советник по ближневосточной политике в Госдепартаменте Аарон Дэвид Миллер, отметив, что международное региональное сотрудничество помогло России и Китаю вновь обрести статус.

«Я думаю, это (посредничество Китая в переговорах Ирана с Саудовской Аравией — прим. URA.RU) демонстрирует, что влияние и авторитет США в этом регионе уменьшились и что на смену ему приходит новый тип международного объединения, которое усилило и дало России и Китаю вновь обрести влияние и статус», — публикует слова Миллера издание NBC.

Он назвал ошеломительным то, что саудовцы заключили сделку и китайцами и иранцами. Миллер считает, что Китай без сомнения будет говорить о своей роли на международной арене в качестве переговорщика между странами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мир находится в стадии формирования нового многополярного порядка, но США, пытаясь сохранить свое доминирование на планете, противятся объективному ходу истории. По его словам, Россия в рамках работы ШОС, БРИКС, СНГ и ЕАЭС старается выстраивать новые формы взаимодействия между странами, чтобы не зависеть от Запада, пишет RT. Лавров также сообщал, что членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут Иран и Белоруссия.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В то время как Китай добивается успеха в посредничестве по сделке между Ираном и Саудовской Аравией, в Вашингтоне появляются опасения из-за сокращения своей роли в Азии. Об этом заявил бывший советник по ближневосточной политике в Госдепартаменте Аарон Дэвид Миллер, отметив, что международное региональное сотрудничество помогло России и Китаю вновь обрести статус. «Я думаю, это (посредничество Китая в переговорах Ирана с Саудовской Аравией — прим. URA.RU) демонстрирует, что влияние и авторитет США в этом регионе уменьшились и что на смену ему приходит новый тип международного объединения, которое усилило и дало России и Китаю вновь обрести влияние и статус», — публикует слова Миллера издание NBC. Он назвал ошеломительным то, что саудовцы заключили сделку и китайцами и иранцами. Миллер считает, что Китай без сомнения будет говорить о своей роли на международной арене в качестве переговорщика между странами. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мир находится в стадии формирования нового многополярного порядка, но США, пытаясь сохранить свое доминирование на планете, противятся объективному ходу истории. По его словам, Россия в рамках работы ШОС, БРИКС, СНГ и ЕАЭС старается выстраивать новые формы взаимодействия между странами, чтобы не зависеть от Запада, пишет RT. Лавров также сообщал, что членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут Иран и Белоруссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...