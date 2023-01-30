Лавров заявил о расширении ШОС

В ближайшее время членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут Иран и Белоруссия. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что эти страны являются первоочередными кандидатами на вступление в организацию.
«Что касается расширения ШОС, то на очереди присоединение Ирана в качестве полноправного члена. На шаг позади, но тоже уже в русле официальных процедур присоединения к членству в ШОС Белоруссия», — заявил Сергей Лавров.
В сентябре Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС. Президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским президентом Ибрахимом Раиси отметил, что Россия приложила все усилия, чтобы Иран стал членом этой организации.
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