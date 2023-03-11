11 марта 2023
10 марта 2023

Первое кафе Black Star Burger в Тюмени закрылось

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Ленина, до реконструкции: виды, вывески, витрины, реклама. Тюмень., улица ленина, пешеход, вечер, black star burger
Первая бургерная Тимати в Тюмени проработала около четырех лет Фото:

Известная бургерная Black Star Burger в Тюмени на улице Ленина, 46, закрылась после разногласий между франчайзи и владельцами сети. Об этом стало известно от управленцев заведения.

«Black Star Burger в Тюмени закрылся навсегда. Уже этой весной в здании на улице Ленина откроются новые заведения», — передает 72.ru слова управляющего бургерной. Как уточнили в издании, здание останется во владении собственника, но конфликт интересов между владельцами франшизы и ее покупателем не позволит продолжать сотрудничество дальше.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году в соцсетях появились намеки на открытие Black Star Burger в Тюмени. Самое заведение начало работать в конце апреля 2019 года, а уже в 2020 Роспотребнадзор закрыл его из-за грубых нарушений санитарных норм.

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Известная бургерная Black Star Burger в Тюмени на улице Ленина, 46, закрылась после разногласий между франчайзи и владельцами сети. Об этом стало известно от управленцев заведения. «Black Star Burger в Тюмени закрылся навсегда. Уже этой весной в здании на улице Ленина откроются новые заведения», — передает 72.ru слова управляющего бургерной. Как уточнили в издании, здание останется во владении собственника, но конфликт интересов между владельцами франшизы и ее покупателем не позволит продолжать сотрудничество дальше. Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году в соцсетях появились намеки на открытие Black Star Burger в Тюмени. Самое заведение начало работать в конце апреля 2019 года, а уже в 2020 Роспотребнадзор закрыл его из-за грубых нарушений санитарных норм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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