Первое кафе Black Star Burger в Тюмени закрылось

12 марта 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Первая бургерная Тимати в Тюмени проработала около четырех лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Известная бургерная Black Star Burger в Тюмени на улице Ленина, 46, закрылась после разногласий между франчайзи и владельцами сети. Об этом стало известно от управленцев заведения. «Black Star Burger в Тюмени закрылся навсегда. Уже этой весной в здании на улице Ленина откроются новые заведения», — передает 72.ru слова управляющего бургерной. Как уточнили в издании, здание останется во владении собственника, но конфликт интересов между владельцами франшизы и ее покупателем не позволит продолжать сотрудничество дальше. Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году в соцсетях появились намеки на открытие Black Star Burger в Тюмени. Самое заведение начало работать в конце апреля 2019 года, а уже в 2020 Роспотребнадзор закрыл его из-за грубых нарушений санитарных норм.

Известная бургерная Black Star Burger в Тюмени на улице Ленина, 46, закрылась после разногласий между франчайзи и владельцами сети. Об этом стало известно от управленцев заведения. «Black Star Burger в Тюмени закрылся навсегда. Уже этой весной в здании на улице Ленина откроются новые заведения», — передает 72.ru слова управляющего бургерной. Как уточнили в издании, здание останется во владении собственника, но конфликт интересов между владельцами франшизы и ее покупателем не позволит продолжать сотрудничество дальше. Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году в соцсетях появились намеки на открытие Black Star Burger в Тюмени. Самое заведение начало работать в конце апреля 2019 года, а уже в 2020 Роспотребнадзор закрыл его из-за грубых нарушений санитарных норм.