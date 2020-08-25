В Тюмени за нарушения закрыли бургерную рэпера Тимати

В Тюмени временно запретили деятельность известной бургерной Black Star Burger, расположенной на улице Ленина, 46. Ресторан попал в список заведений общепита, в которых региональное управление Роспотребнадзора во время проверки нашло грубые нарушения соблюдения санитарных норм в период пандемии коронавируса. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. Результаты проверки направлены в суд, который примет дальнейшее решение о приостановке работы общепита.
«Обследовано 73 предприятия общественного питания. [В некоторых] выявили факты несоблюдения требований. В случае выявления грубых нарушений материалы направляются в суды для принятия решения о приостановке деятельности», — сообщили в управлении Роспотребнадзора. Кроме Black Star Burger, была приостановлена деятельность «Шашлычной №1», столовых «Колхети» и «Огонек». Также на 10 дней приостановили работу кафе «Sweelok».
Ранее URA.RU сообщало, что с 4 августа тюменский губернатор подписал распоряжение на работу общепита в условиях пандемии. Тогда уведомления о возобновлении работы подали 239 организаций.
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