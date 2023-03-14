В Кремле ответили, проведет ли Путин прямую линию в 2023 году

В Кремле подтвердили, что Путин проведет прямую линию в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что «прямая линия» Владимира Путина планируется Фото:

Президент России Владимир Путин планирует провести «прямую линию» в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это популярный формат взаимодействия.

«„Прямая линия“ президента в этом году планируется, это востребованный формат, сроки пока не определены», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Президент России Владимир Путин планирует провести «прямую линию» в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это популярный формат взаимодействия. «„Прямая линия“ президента в этом году планируется, это востребованный формат, сроки пока не определены», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...