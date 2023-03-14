В Кремле ответили, проведет ли Путин прямую линию в 2023 году

Дмитрий Песков рассказал, что «прямая линия» Владимира Путина планируется
Президент России Владимир Путин планирует провести «прямую линию» в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это популярный формат взаимодействия.
«„Прямая линия“ президента в этом году планируется, это востребованный формат, сроки пока не определены», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
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