24 марта 2023

В Челябинской области начался сезон клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь
Клещи — переносчики опасных болезней Фото:

В Челябинской области появился первый укушенный клещом в этом сезоне. Информацию об этом распространило управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Зарегистрирована первая пострадавшая от укуса клеща. Нападение зафиксировано в Челябинском муниципальном образовании», — сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Региональный Роспотребнадзор предупреждает, что вся территория Челябинской области является эндемичной по клещевым инфекциям. Ежегодно в области регистрируется более 15 — 20 тысяч пострадавших от укусов клещей. Клещи на Южном Урале являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Для предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом в Челябинской области проводится массовая вакцинация населения. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года.

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В Челябинской области появился первый укушенный клещом в этом сезоне. Информацию об этом распространило управление Роспотребнадзора по Челябинской области. «Зарегистрирована первая пострадавшая от укуса клеща. Нападение зафиксировано в Челябинском муниципальном образовании», — сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина. Региональный Роспотребнадзор предупреждает, что вся территория Челябинской области является эндемичной по клещевым инфекциям. Ежегодно в области регистрируется более 15 — 20 тысяч пострадавших от укусов клещей. Клещи на Южном Урале являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека. Для предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом в Челябинской области проводится массовая вакцинация населения. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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