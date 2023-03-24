В Челябинской области начался сезон клещей

Клещи — переносчики опасных болезней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области появился первый укушенный клещом в этом сезоне. Информацию об этом распространило управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Зарегистрирована первая пострадавшая от укуса клеща. Нападение зафиксировано в Челябинском муниципальном образовании», — сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Региональный Роспотребнадзор предупреждает, что вся территория Челябинской области является эндемичной по клещевым инфекциям. Ежегодно в области регистрируется более 15 — 20 тысяч пострадавших от укусов клещей. Клещи на Южном Урале являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Для предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом в Челябинской области проводится массовая вакцинация населения. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года.