Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга увеличилось на пять человек и достигло 30. Об этом сообщили в Минздраве.
«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб», — передает информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что 24 пострадавших доставлены в больницы с места происшествия, еще шесть человек позже обратились за медицинской помощью.
Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, расположенного на Васильевском острове, произошел вечером 2 апреля. Изначально губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших и одном погибшем. Им оказался военкор Владлен Татарский. По мнению главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, гибель военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга связана с охотой на военкоров киевским режимом, которая была объявлена давно.
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