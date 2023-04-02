02 апреля 2023

Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга возросло

Минздрав России: число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга выросло до 30 человек
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24 пострадавших доставлены в больницы с места происшествия, заявили в Минздраве Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга увеличилось на пять человек и достигло 30. Об этом сообщили в Минздраве.

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«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб», — передает информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что 24 пострадавших доставлены в больницы с места происшествия, еще шесть человек позже обратились за медицинской помощью.

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, расположенного на Васильевском острове, произошел вечером 2 апреля. Изначально губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших и одном погибшем. Им оказался военкор Владлен Татарский. По мнению главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, гибель военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга связана с охотой на военкоров киевским режимом, которая была объявлена давно.

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Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга увеличилось на пять человек и достигло 30. Об этом сообщили в Минздраве. «По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб», — передает информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что 24 пострадавших доставлены в больницы с места происшествия, еще шесть человек позже обратились за медицинской помощью. Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, расположенного на Васильевском острове, произошел вечером 2 апреля. Изначально губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших и одном погибшем. Им оказался военкор Владлен Татарский. По мнению главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, гибель военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга связана с охотой на военкоров киевским режимом, которая была объявлена давно.
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