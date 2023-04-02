В Петербурге погиб военкор Татарский: что известно об инциденте

В ресторане Владлен Татарский проводил собственное мероприятие
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
В результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Также известно о 25 пострадавших. URA.RU собрало главную информацию об инциденте.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших в результате взрыва. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.
- Александр Беглов взял под личный контроль координацию взаимодействия спецслужб. Также глава города руководит оказанием помощи всем пострадавшим.
- По предварительной информации, взрывное устройство на встречу с военкором принесла девушка. Бомба была вмонтирована в статуэтку, которая была вручена Владлену Татарскому. Источник в МВД сообщил РБК, что эта версия считается одной из возможных.
- В полиции сообщили, что мощность взрывного устройства составляла свыше 200 грамм в тротиловом эквиваленте. По информации экстренных служб, взрыв произошел рядом со сценой.
- На место инцидента выехали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД. Источник в силовых структурах рассказал, что всех присутствующих в кафе проверят на причастность к взрыву. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. Видео инцидента приводит Пятый канал.
Владлен Татарский являлся уроженцем Макеевки. Настоящее имя — Максим Фомин. Летом 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе. В 2019 году Владлен Татарский завел свой личный блог в Telegram. В нем он сообщал последние новости о боевых действиях и публиковал сводки с фронта.
Фотография с мероприятия военного корреспондента Владлена Татарского
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