Mash: украинский беспилотник «Лелека-100» перехватили в Курской области

Mash сообщает о перехвате украинского БПЛА в Курской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дрон, принадлежащий ВСУ, перехватили в Курской области. Об этом сообщает Mash. С помощью БПЛА велась разведка для определения целей для минометных обстрелов.
«Беспилотник „Лелека-100“ заметили и посадили в Курской области», —
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