Mash: украинский беспилотник «Лелека-100» перехватили в Курской области

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Mash сообщает о перехвате украинского БПЛА в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон, принадлежащий ВСУ, перехватили в Курской области. Об этом сообщает Mash. С помощью БПЛА велась разведка для определения целей для минометных обстрелов.

«Беспилотник „Лелека-100“ заметили и посадили в Курской области», — передает telegram-канал Mash. Известно, что он принадлежит ВСУ. Беспилотник выполнял разведывательные функции. В настоящий момент с дроном работают российские специалисты.

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Дрон, принадлежащий ВСУ, перехватили в Курской области. Об этом сообщает Mash. С помощью БПЛА велась разведка для определения целей для минометных обстрелов. «Беспилотник „Лелека-100“ заметили и посадили в Курской области», — передает telegram-канал Mash. Известно, что он принадлежит ВСУ. Беспилотник выполнял разведывательные функции. В настоящий момент с дроном работают российские специалисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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