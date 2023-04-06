Суд признал незаконной передачу имущества пермского ЗАТО в субаренду

07 апреля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Суды удовлетворили требования прокуратуры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Арбитражный суд Уральского округа признал незаконной передачу электросетей пермского ЗАТО Звездный в субаренду краевой сетевой компании. Таким образом суд оставил в силе решения предыдущих инстанций, которые удовлетворили требование прокуратуры края. Ведомство посчитало, что договор субаренды между муниципалитетом и сетевой организацией был заключен с нарушением закона. «Суды первой и апелляционной инстанций согласились с позицией прокурора и требование о признании недействительным договора субаренды удовлетворили. Постановлением Арбитражного суда Уральского округа кассационная жалоба территориальной сетевой организации на судебные акты нижестоящих судов оставлена без удовлетворения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. По данным издания «Коммерсант-Пермь», субарендатором имущества, которое находилось в собственности муниципалитета, стало ООО «Краевая сетевая компания». По мнению прокуратуры, этот договор является недействительным, так как федеральный закон запрещает органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления регулировать отношения в этой сфере.

Арбитражный суд Уральского округа признал незаконной передачу электросетей пермского ЗАТО Звездный в субаренду краевой сетевой компании. Таким образом суд оставил в силе решения предыдущих инстанций, которые удовлетворили требование прокуратуры края. Ведомство посчитало, что договор субаренды между муниципалитетом и сетевой организацией был заключен с нарушением закона. «Суды первой и апелляционной инстанций согласились с позицией прокурора и требование о признании недействительным договора субаренды удовлетворили. Постановлением Арбитражного суда Уральского округа кассационная жалоба территориальной сетевой организации на судебные акты нижестоящих судов оставлена без удовлетворения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. По данным издания «Коммерсант-Пермь», субарендатором имущества, которое находилось в собственности муниципалитета, стало ООО «Краевая сетевая компания». По мнению прокуратуры, этот договор является недействительным, так как федеральный закон запрещает органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления регулировать отношения в этой сфере.