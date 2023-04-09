На снимке лунной поверхности фотографу удалось добиться естественных цветов спутника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Сатки (Челябинская область) Денис Шакиров сделал качественный снимок Луны вблизи Южного полюса, где запланирована высадка на спутник Земли американских астронавтов. Как Шакиров сообщил URA.RU, для съемки он использовал только фотоаппарат без телескопа.

«Получил детальный снимок Луны с ее натуральными цветами. Чтобы добиться качества, пришлось сделать 1200 фотографий», — учтонил URA.RU Шакиров.

Неподалеку от данного региона НАСА в США наметило 13 зон для высадки своих астронавтов. Регион мало изучен, однако удобен наличием постоянного солнечного света и разнообразного ландшафта. Миссия «Артемида III» состоится не раньше 2025 года.

Для фотографа из Сатки опыт астрофотографии стал очередным из многолетней серии. Астросъемкой увлекается с момента, как стал фотографировать около десяти лет назад. На обработку фотоснимка мастер потратил шесть часов, задействовав 600 снимков. Для компенсации вращения Земли и вращения Луны использовал астротрекер. В отличие от съемки объектов глубокого космоса, устанавливал короткие выдержки.