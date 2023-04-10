Челябинск заволокло дымом от пожаров

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Дым. Челябинск
С пожаров в окрестностях Челябинска ветер принес дым и запах гари Фото:

Жители Челябинска вечером 10 апреля жалуются на дымку и запах гари. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, у границы с городом пожарные тушат ландшафтные пожары.

«В Центральном районе запахла гарью. Улицы заволокло черным дымом», — рассказал URA.RU читатель.

Такие жалобы поступают от читателей из Курчатовского, Калининского и других районов. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что несколько пожаров тушат под Челябинском.

«В районе поселка Красное Поле Сосновского района в 20:00 огнеборцы ликвидировали лесной пожар площадью более трех га. Дым и запах гари в Челябинск принесло северо-западным ветром. Также в Челябинске произошло 16 ландшафтных пожаров, горела трава, общей площадью 3,2 га», — уточнили в ведомстве.

Дым. Челябинск
Жалобы о черном дыме и сильном запахе гари поступают со всех районов города
Фото:
Дым. Челябинск
Дым и запах гари принес ветер с пожаров рядом с Челябинском
Фото:

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Жители Челябинска вечером 10 апреля жалуются на дымку и запах гари. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, у границы с городом пожарные тушат ландшафтные пожары. «В Центральном районе запахла гарью. Улицы заволокло черным дымом», — рассказал URA.RU читатель. Такие жалобы поступают от читателей из Курчатовского, Калининского и других районов. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что несколько пожаров тушат под Челябинском. «В районе поселка Красное Поле Сосновского района в 20:00 огнеборцы ликвидировали лесной пожар площадью более трех га. Дым и запах гари в Челябинск принесло северо-западным ветром. Также в Челябинске произошло 16 ландшафтных пожаров, горела трава, общей площадью 3,2 га», — уточнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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