Челябинск заволокло дымом от пожаров

Жители Челябинска вечером 10 апреля жалуются на дымку и запах гари. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, у границы с городом пожарные тушат ландшафтные пожары.
«В Центральном районе запахла гарью. Улицы заволокло черным дымом», — рассказал URA.RU читатель.
Такие жалобы поступают от читателей из Курчатовского, Калининского и других районов. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что несколько пожаров тушат под Челябинском.
«В районе поселка Красное Поле Сосновского района в 20:00 огнеборцы ликвидировали лесной пожар площадью более трех га. Дым и запах гари в Челябинск принесло северо-западным ветром. Также в Челябинске произошло 16 ландшафтных пожаров, горела трава, общей площадью 3,2 га», — уточнили в ведомстве.
Жалобы о черном дыме и сильном запахе гари поступают со всех районов города
Жители Челябинска вечером 10 апреля жалуются на дымку и запах гари. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, у границы с городом пожарные тушат ландшафтные пожары. «В Центральном районе запахла гарью. Улицы заволокло черным дымом», — рассказал URA.RU читатель. Такие жалобы поступают от читателей из Курчатовского, Калининского и других районов. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что несколько пожаров тушат под Челябинском. «В районе поселка Красное Поле Сосновского района в 20:00 огнеборцы ликвидировали лесной пожар площадью более трех га. Дым и запах гари в Челябинск принесло северо-западным ветром. Также в Челябинске произошло 16 ландшафтных пожаров, горела трава, общей площадью 3,2 га», — уточнили в ведомстве.