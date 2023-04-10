Челябинск заволокло дымом от пожаров

С пожаров в окрестностях Челябинска ветер принес дым и запах гари Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска вечером 10 апреля жалуются на дымку и запах гари. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, у границы с городом пожарные тушат ландшафтные пожары.

«В Центральном районе запахла гарью. Улицы заволокло черным дымом», — рассказал URA.RU читатель.

Такие жалобы поступают от читателей из Курчатовского, Калининского и других районов. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что несколько пожаров тушат под Челябинском.

«В районе поселка Красное Поле Сосновского района в 20:00 огнеборцы ликвидировали лесной пожар площадью более трех га. Дым и запах гари в Челябинск принесло северо-западным ветром. Также в Челябинске произошло 16 ландшафтных пожаров, горела трава, общей площадью 3,2 га», — уточнили в ведомстве.

Жалобы о черном дыме и сильном запахе гари поступают со всех районов города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU