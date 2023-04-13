Отец и сын встретились в зоне СВО (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганский боец Алексей Пылков с позывным «Блогер» заснял встречу отца и сына на Авдеевском направлении в зоне СВО после продолжительной разлуки. Видео выложено в группе благотворительной организации «Добрая земля».

«Одно из самых сильных видео. Встреча отца и сына на Авдеевском направлении. Боец с позывным „Мана“ очень долго искал сына», — указано в сообщении.

Ранее боец с позывным «Блогер», участвующий в спецоперации в Донбассе, показывал встречу звезды телесериала «Кадетство» Аристарха Венеса и двойника голливудской звезды Марка Уолберга. На видео двойник актера из Голливуда произнес несколько фраз на русском языке. По мнению военного корреспондента Александра Матюшина, в Авдеевке российскую армию ждут сложные бои, как в Бахмуте. В беседе с URA.RU он отмечал, что город является крепостью с бетонными укреплениями. Плюс он соединен с селом Спартак подземными переходами для скрытой переброски войск противника.