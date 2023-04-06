Курганский боец: актер сериала «Кадетство» познакомился с двойником голливудской звезды в Донбассе. Видео

07 апреля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Курганский боец записал видео с российским актером Аристархом Венесом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Блогер», участвующий в зоне спецоперации в Донбассе, показал встречу звезды телесериала «Кадетство» Аристарха Венеса и двойника голливудской звезды Марка Уолберга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил доброволец батальона «Енисей» Александр Пылков. «Сегодня историческое событие. Встречаются два серьезных артиста Марк Уолберг (двойник актера) и Аристарх Венес. Два актера уже на стороне России. Это супер. Ждем еще Джона Уика (герой, которого играл актер Киану Ривз). Все хорошие люди уже на нашей стороне», — сказал на видео боец из Кургана. Актер Аристарх Венес добавил, что очень рад знакомству с бойцами из батальона «Енисей». На видео он стоял в обнимку с двойником актера из Голливуда и просил его произнести некоторые фразы на русском языке. Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал, что на фронте за Россию воюет двойник голливудской звезды. На видео он показал военнослужащего казачьего батальона «Енисей» бригады «Дон», который похож на актера кино Марка Уолберга.

Курганский боец с позывным «Блогер», участвующий в зоне спецоперации в Донбассе, показал встречу звезды телесериала «Кадетство» Аристарха Венеса и двойника голливудской звезды Марка Уолберга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил доброволец батальона «Енисей» Александр Пылков. «Сегодня историческое событие. Встречаются два серьезных артиста Марк Уолберг (двойник актера) и Аристарх Венес. Два актера уже на стороне России. Это супер. Ждем еще Джона Уика (герой, которого играл актер Киану Ривз). Все хорошие люди уже на нашей стороне», — сказал на видео боец из Кургана. Актер Аристарх Венес добавил, что очень рад знакомству с бойцами из батальона «Енисей». На видео он стоял в обнимку с двойником актера из Голливуда и просил его произнести некоторые фразы на русском языке. Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал, что на фронте за Россию воюет двойник голливудской звезды. На видео он показал военнослужащего казачьего батальона «Енисей» бригады «Дон», который похож на актера кино Марка Уолберга.