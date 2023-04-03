Старший лейтенант Матюшин: российскую армию ждет повторение Бахмута в Авдеевке

04 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В Авдеевке расположен крупный завод, как и в Бахмуте, отметил Александр Матюшин Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Авдеевке российскую армию ждут сложные бои, как в Бахмуте (Артемовск) в ДНР, поскольку город является крепостью с бетонными укреплениями. Плюс он соединен с селом Спартак подземными переходами для скрытой переброски войск противника. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участвующий в освобождении Донбасса с 2014 года, военный корреспондент Александр Матюшин. «Без сомнения, Авдеевку ждет та же судьба, что и Артемовск. Даже применяемая нашими войсками тактика сейчас там такая же. Там также все в бетоне. После того как в 2014 году ВСУ зашли в Авдеевку, город стал связывающим звеном. Он питал гарнизон украинских войск, находящихся в Донецке, в районе аэропорта. Когда наши войска в январе 2015 года взяли Донецк, Авдеевка укреплялась как форпост. Не стоит забывать, что между городом и соседним Спартаком еще с советских времен находится радиолокационная воинская часть. У нее имеются подземные ходы. Они ведут к Авдеевке, и ими активно пользуются украинские солдаты для скрытой переброски своих войск. Вообще, город — это огромная крепость, и каждый взятый метр, десяток метров — это реальное геройство, чтобы продвинуться в этом направлении», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант напомнил, что 30% Авдеевки занимает крупный коксохимический завод. «В самой Авдеевке есть один из крупнейших в Европе коксохимических заводов. Это опять-таки крепость, которую придется брать. Ее можно сравнить с Артемовским заводом обработки металлов либо с „Азовсталью“ в Мариуполе, потому что он довольно крупный, идет через весь город и занимает около 30% территории. Его, конечно же, еще придется брать. Но штурм Авдеевского коксохима мы увидим, в лучшем случае, к лету», — добавил Матюшин. По мнению военного корреспондента, для взятия Авдеевки в кольцо российской армии потребуется около месяца. «Говорить очень сложно, потому что погода меняется. Сейчас, после массивного снегопада, на Донецк обрушились дожди, в полях стоит непролазная грязь. Тем не менее, думаю, где-то месяц-полтора и кольцо над Авдеевкой замкнется. После этого начнется зачистка города. Путем нанесения массированных артиллерийских, авиационных ударов. Конечно, войдет штурмовая пехота, которая квартал за кварталом, улица за улицей будет очищать, что осталось от Авдеевки, где бои идут уже чуть больше года», — подчеркнул он. Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что освобождение Авдеевки позволит Вооруженным силам России продвинуться к Угледару. Город занимает ключевое положение по южно-донецкому и запорожскому направлениям. Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко напомнил URA.RU, что Авдеевку ВСУ укрепляли 8 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Авдеевке российскую армию ждут сложные бои, как в Бахмуте (Артемовск) в ДНР, поскольку город является крепостью с бетонными укреплениями. Плюс он соединен с селом Спартак подземными переходами для скрытой переброски войск противника. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участвующий в освобождении Донбасса с 2014 года, военный корреспондент Александр Матюшин. «Без сомнения, Авдеевку ждет та же судьба, что и Артемовск. Даже применяемая нашими войсками тактика сейчас там такая же. Там также все в бетоне. После того как в 2014 году ВСУ зашли в Авдеевку, город стал связывающим звеном. Он питал гарнизон украинских войск, находящихся в Донецке, в районе аэропорта. Когда наши войска в январе 2015 года взяли Донецк, Авдеевка укреплялась как форпост. Не стоит забывать, что между городом и соседним Спартаком еще с советских времен находится радиолокационная воинская часть. У нее имеются подземные ходы. Они ведут к Авдеевке, и ими активно пользуются украинские солдаты для скрытой переброски своих войск. Вообще, город — это огромная крепость, и каждый взятый метр, десяток метров — это реальное геройство, чтобы продвинуться в этом направлении», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант напомнил, что 30% Авдеевки занимает крупный коксохимический завод. «В самой Авдеевке есть один из крупнейших в Европе коксохимических заводов. Это опять-таки крепость, которую придется брать. Ее можно сравнить с Артемовским заводом обработки металлов либо с „Азовсталью“ в Мариуполе, потому что он довольно крупный, идет через весь город и занимает около 30% территории. Его, конечно же, еще придется брать. Но штурм Авдеевского коксохима мы увидим, в лучшем случае, к лету», — добавил Матюшин. По мнению военного корреспондента, для взятия Авдеевки в кольцо российской армии потребуется около месяца. «Говорить очень сложно, потому что погода меняется. Сейчас, после массивного снегопада, на Донецк обрушились дожди, в полях стоит непролазная грязь. Тем не менее, думаю, где-то месяц-полтора и кольцо над Авдеевкой замкнется. После этого начнется зачистка города. Путем нанесения массированных артиллерийских, авиационных ударов. Конечно, войдет штурмовая пехота, которая квартал за кварталом, улица за улицей будет очищать, что осталось от Авдеевки, где бои идут уже чуть больше года», — подчеркнул он. Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что освобождение Авдеевки позволит Вооруженным силам России продвинуться к Угледару. Город занимает ключевое положение по южно-донецкому и запорожскому направлениям. Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко напомнил URA.RU, что Авдеевку ВСУ укрепляли 8 лет.