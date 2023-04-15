Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей 6—11 лет

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В Минздраве сообщили о созданной в стране вакцине от коронавируса для детей Фото:

Вакцина для профилактики коронавируса у детей появилась в России. О ее регистрации сообщили в Минздраве. Препарат разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Гам-КОВИД-Вак-Д комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2», — сообщили в Минздраве. Предусмотрено введение вакцины дважды с интервалом в 21 день. Вакцинация показана детям с 6 до 11 лет.

В России снизилось количество летальных исходов вследствие сердечных заболеваний. Россия усилила финансирование разработок в области лечения таких заболеваний, передает агентство Nation News.

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Вакцина для профилактики коронавируса у детей появилась в России. О ее регистрации сообщили в Минздраве. Препарат разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. «Гам-КОВИД-Вак-Д комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2», — сообщили в Минздраве. Предусмотрено введение вакцины дважды с интервалом в 21 день. Вакцинация показана детям с 6 до 11 лет. В России снизилось количество летальных исходов вследствие сердечных заболеваний. Россия усилила финансирование разработок в области лечения таких заболеваний, передает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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