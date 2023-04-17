В центре Челябинска перекроют движение транспорта

18 апреля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Проспект Ленина перекроют из-за юбилейной эстафеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска 29 апреля временно перекроют движение транспорта из-за проведения юбилейной легкоатлетической эстафеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «29 апреля движение перекроют по проспекту Ленина от площади Революции до улицы Лесопарковой с 10.00 до 15.00 из-за эстафеты. Старт спортсменов начнется с площади Революции. Водителям следует учитывать эти обстоятельства при выборе маршрута», — заявили в мэрии. В администрации отмечают, что традиционная легкоатлетическая эстафета-2023 пройдет в Челябинске в 90-й раз. И в этом году ее проведут не 1 мая, а в последнюю субботу апреля. Спортсмены пробегут дистанцию около шести километров. В забегах будут участвовать воспитанники спортивных и общеобразовательных школ, училищ, вузов, представители предприятий и спортивных команд. После финиша состоится велогонка и гонка на лыжероллерах.

В центре Челябинска 29 апреля временно перекроют движение транспорта из-за проведения юбилейной легкоатлетической эстафеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «29 апреля движение перекроют по проспекту Ленина от площади Революции до улицы Лесопарковой с 10.00 до 15.00 из-за эстафеты. Старт спортсменов начнется с площади Революции. Водителям следует учитывать эти обстоятельства при выборе маршрута», — заявили в мэрии. В администрации отмечают, что традиционная легкоатлетическая эстафета-2023 пройдет в Челябинске в 90-й раз. И в этом году ее проведут не 1 мая, а в последнюю субботу апреля. Спортсмены пробегут дистанцию около шести километров. В забегах будут участвовать воспитанники спортивных и общеобразовательных школ, училищ, вузов, представители предприятий и спортивных команд. После финиша состоится велогонка и гонка на лыжероллерах.