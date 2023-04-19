Челябинская область вошла в топ-10 регионов РФ, обошедших страны Европы по темпам строительства

В 2022 году в регионе было введено 1 млн 870 тысяч квадратных метров жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область обошла по темпам строительства Польшу, Германию и Швецию. Об этом сообщается на портале о недвижимости «Мир квартир».

«В Челябинской области за 2022 год девелоперы построили более 1 млн 870 тысяч квадратных метров жилья. Регион обогнал по масштабу жилой застройки в 2022 году целые европейские страны», — сообщается на сайте «Мир квартир».

В 2022 году в регионе было введено 1 млн 870 тысяч квадратных метров жилья общей площади жилых помещений, что на 8,3% больше, чем в 2021 году. При этом 60% в общем объеме жилищного строительства в Челябинской области приходилось на индивидуальное жилищное строительство. В 2022 году в регионе южноуральцами было построено 1 млн 77 тысяч квадратных метров жилья, что на 4,5% больше к уровню 2021 года.

Российскими лидерами по темпам строительства также являются Москва, Новосибирск, Самара, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень Пермь и Уфа. Каждый из этих регионов в 2022 году ввел в эксплуатацию больше жилья, чем Польша (1 млн 400 тысяч квадратных метров), Германия (1 млн 200 тысяч квадратных метров) и Швеция (1 млн 100 тысяч квадратных метров).