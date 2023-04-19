19 апреля 2023

В Челябинской области перехватили 11 тонн поддельных рыбных консервов

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
В консервах нашли более дешевую рыбу, чем написано на этикетке Фото:

В Челябинской области вывели из оборота 11,4 тонны поддельных рыбных консервов. О том, что партии с 2020 года поставляли в социальные учреждения региона, URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«С 2020 года по 2023 год через челябинского предпринимателя фальсифицированные консервы поступали в 23 соцучреждения области. „Фортуна Крым“ и „СОК-ФИШ“ (Новосибирская область) выпускали их из более дешевых рыб, чем значилось на этикетке», — уточнили в ведомстве.

«Фортуна Крым» использовало сельдь для производства консервов «Сайра тихоокеанская». Остатки продукции нашли, из них уничтожили 18,8 кг. Еще 11,4 тонны находится на временном хранении.

Лицам, оформлявшим документы на консервы, выдали предупреждения. Управление обратилось с просьбой принять меры в МВД, ФСБ, прокуратуру и Роспотребнадзор по региону.

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В Челябинской области вывели из оборота 11,4 тонны поддельных рыбных консервов. О том, что партии с 2020 года поставляли в социальные учреждения региона, URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «С 2020 года по 2023 год через челябинского предпринимателя фальсифицированные консервы поступали в 23 соцучреждения области. „Фортуна Крым“ и „СОК-ФИШ“ (Новосибирская область) выпускали их из более дешевых рыб, чем значилось на этикетке», — уточнили в ведомстве. «Фортуна Крым» использовало сельдь для производства консервов «Сайра тихоокеанская». Остатки продукции нашли, из них уничтожили 18,8 кг. Еще 11,4 тонны находится на временном хранении. Лицам, оформлявшим документы на консервы, выдали предупреждения. Управление обратилось с просьбой принять меры в МВД, ФСБ, прокуратуру и Роспотребнадзор по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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