В Челябинской области перехватили 11 тонн поддельных рыбных консервов 20 апреля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 + В консервах нашли более дешевую рыбу, чем написано на этикетке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинской области вывели из оборота 11,4 тонны поддельных рыбных консервов. О том, что партии с 2020 года поставляли в социальные учреждения региона, URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «С 2020 года по 2023 год через челябинского предпринимателя фальсифицированные консервы поступали в 23 соцучреждения области. „Фортуна Крым“ и „СОК-ФИШ“ (Новосибирская область) выпускали их из более дешевых рыб, чем значилось на этикетке», — уточнили в ведомстве. «Фортуна Крым» использовало сельдь для производства консервов «Сайра тихоокеанская». Остатки продукции нашли, из них уничтожили 18,8 кг. Еще 11,4 тонны находится на временном хранении. Лицам, оформлявшим документы на консервы, выдали предупреждения. Управление обратилось с просьбой принять меры в МВД, ФСБ, прокуратуру и Роспотребнадзор по региону. В Челябинской области вывели из оборота 11,4 тонны поддельных рыбных консервов. О том, что партии с 2020 года поставляли в социальные учреждения региона, URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «С 2020 года по 2023 год через челябинского предпринимателя фальсифицированные консервы поступали в 23 соцучреждения области. „Фортуна Крым“ и „СОК-ФИШ“ (Новосибирская область) выпускали их из более дешевых рыб, чем значилось на этикетке», — уточнили в ведомстве. «Фортуна Крым» использовало сельдь для производства консервов «Сайра тихоокеанская». Остатки продукции нашли, из них уничтожили 18,8 кг. Еще 11,4 тонны находится на временном хранении. Лицам, оформлявшим документы на консервы, выдали предупреждения. Управление обратилось с просьбой принять меры в МВД, ФСБ, прокуратуру и Роспотребнадзор по региону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям